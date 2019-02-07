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Alper Kömürcü, Açar'le beraber yer aldıkları kareyi, "Güzel kalplim iyi ki doğmuşsun! İyi ki hayat bizi buluşturmuş! İyi ki sana aşık olmuşum! Aslı Gönül'ümü ve seni çok seviyorum. İyi ki hayatımdasınız... Mutlu yıllar güzel prensesim" notuyla paylaştı.