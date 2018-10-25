Spor Toto Süper Lig’de sezonu kötü geçiren 9 puan ile ligde 15. sırada olan Fenerbahçe Spor Kulübünün milli yıldız oyuncusu Alper Potuk, gecelerde zirveyi elinden bırakmıyor.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Fenerbahçe’de performansı eleştirilen ve Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu tarafından 2 haftadır kadroya alınmayarak kadro dışı bırakılan Alper Potuk, önceki gece Maslak'taki bir mekanda üç güzelle felekten bir gece çaldı.

UEFA Avrupa liginde bugün Belçika temsilcisi Anderlecht ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’nin futbolcusu Alper Potuk, maçtan iki gün önce 3 bayan ile gece kulübünde eğlendi.

Mekan içerisinde çalan müziklere Alper Potuk, üç güzelle samimi şekilde sabahın ilk ışıklarına denk dans etti. Aldığı aşırı alkol ile ayakta durmakta zorluk çeken Alper Potuk, dışarıda gazetecilerin olduğunu öğrenince panik yaptı.

Gazetecilere yakanlanmak istemeyen Alper Potuk, mekanı birlikte eğlendiği 3 güzel bayanla arka kapıdan terk ederek Vip minibüsü ile evinin yolunu tuttu.

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