Altın Küre Ödülleri'nin kırmızı halısından böyle geçtiler

Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından sinema ve Amerikan televizyonunun en iyilerine verilen Altın Küre Ödülleri (Golden Globe) Beverly Hills'te sahiplerini buldu. Oscar Ödülleri'nin habercisi olarak kabul edilen Altın Küre'nin sunuculuğunu ise Emmy Ödüllü komedyen Jerrod Carmichael üstlendi. Ayrımcılık ve taciz iddialarının gölgesinde gerçekleşen Altın Küre'nin kırmızı halısından pek çok ünlü geçti...

Ünlü model Heidi Klum gece için tüy detaylı, gümüş renkte bir mini elbise giydi.