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Altın Küre Ödülleri'nin kırmızı halısından böyle geçtiler

Bu yıl 80. kez düzenlenen ve Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Altın Küre Ödülleri (Golden Globes) sahiplerini buldu. Tören öncesi gerçekleşen kırmızı halı seremonisi geceye renk kattı. İşte 80. Altın Küre Ödülleri'nin kırmızı halısından kareler

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  • 80. Altın Küre Ödülleri'nin kırmızı halısından böyle geçtiler

    Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından sinema ve Amerikan televizyonunun en iyilerine verilen Altın Küre Ödülleri (Golden Globe) Beverly Hills'te sahiplerini buldu. Oscar Ödülleri'nin habercisi olarak kabul edilen Altın Küre'nin sunuculuğunu ise Emmy Ödüllü komedyen Jerrod Carmichael üstlendi. Ayrımcılık ve taciz iddialarının gölgesinde gerçekleşen Altın Küre'nin kırmızı halısından pek çok ünlü geçti...

    Ünlü model Heidi Klum gece için tüy detaylı, gümüş renkte bir mini elbise giydi. 
  • 80. Altın Küre Ödülleri'nin kırmızı halısından böyle geçtiler

    Margot Robbie ise pembeler içerisinde çok hoş görünüyordu. Chanel Haute Couture elbisesiyle kırmızı halıdan geçen Robbie'nin dantel ve ipek tül içeren uçuk pembe halter yakalı elbisesinin 750 saatte yapıldığı belirtiliyor.
  • 80. Altın Küre Ödülleri'nin kırmızı halısından böyle geçtiler

    Selena Gomez'in, siyah kadife Valentino elbisesindeki hacimli mor kol detayı ilgi çekti. Gomez, elbisesini at kuyruğu saçları ve sade takılarıyla tamamladı.

     
  • 80. Altın Küre Ödülleri'nin kırmızı halısından böyle geçtiler

    Salma Hayek ise ışıltılı görünümünü minimal mücevherlerle bir araya getirdi. 
  • 80. Altın Küre Ödülleri'nin kırmızı halısından böyle geçtiler

    İşte 80. Altın Küre (Golden Globe) ödül töreninin kırmızı halısından kareler...

    Julia Garner
  • 80. Altın Küre Ödülleri'nin kırmızı halısından böyle geçtiler

    Lily James
  • 80. Altın Küre Ödülleri'nin kırmızı halısından böyle geçtiler

     Heidi Klum ve Tom Kaulitz

     
  • 80. Altın Küre Ödülleri'nin kırmızı halısından böyle geçtiler

    Heidi Klum

     
  • 80. Altın Küre Ödülleri'nin kırmızı halısından böyle geçtiler

    Billy Porter 
  • 80. Altın Küre Ödülleri'nin kırmızı halısından böyle geçtiler

    Anya Taylor-Joy

     
  • 80. Altın Küre Ödülleri'nin kırmızı halısından böyle geçtiler

    Rhea Seehorn 

     
  • 80. Altın Küre Ödülleri'nin kırmızı halısından böyle geçtiler

    Jenny Slate

     
  • 80. Altın Küre Ödülleri'nin kırmızı halısından böyle geçtiler

    Mark Indelicato

     
  • 80. Altın Küre Ödülleri'nin kırmızı halısından böyle geçtiler

    Colman Domingo
  • 80. Altın Küre Ödülleri'nin kırmızı halısından böyle geçtiler

    Chloe Flower

     
  • 80. Altın Küre Ödülleri'nin kırmızı halısından böyle geçtiler

    Josh Richards

     
  • 80. Altın Küre Ödülleri'nin kırmızı halısından böyle geçtiler

    Eddie Redmayne

     
  • 80. Altın Küre Ödülleri'nin kırmızı halısından böyle geçtiler

    Sepideh Moafi 

     
  • 80. Altın Küre Ödülleri'nin kırmızı halısından böyle geçtiler

    Eddie Redmayne ve Hannah Bagshawe

     
  • 80. Altın Küre Ödülleri'nin kırmızı halısından böyle geçtiler

    Angela Bassett
  • 80. Altın Küre Ödülleri'nin kırmızı halısından böyle geçtiler

    Jamie Lee Curtis

    *Haberin görselleri Backgrid ve Associated Press (AP) tarafından servis edilmiştir.

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