        Altın haftaya yükselişle başladı! İşte 13 Ekim Pazartesi güncel yarım altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatlarındaki yükseliş yeni haftada da sürüyor. Yatırımcılar, ekonomi gündemini yakından takip edenler ve altın almak veya satmak isteyenler, güncel alış-satış fiyatlarını merak ediyor. Bu kapsamda "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt aranıyor. Haftanın ilk işlem gününde saat 14.45 itibarıyla ons altın 4.067 dolardan işlem görüyor. Yurt içinde gram altın ise 5.480 TL'nin üzerinde seyrediyor. İşte 13 Ekim 2025 Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları...

        Giriş: 13.10.2025 - 08:00 Güncelleme: 13.10.2025 - 14:46
        ABD ve Çin arasında yeniden alevlenen ticaret gerilimi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi gideceği beklentileri, yatırımcıları güvenli liman varlıklara yöneltti. Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Ons altın saat 14.45 itibarıyla 4 bin 67 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte 13 Ekim 2025 Pazartesi güncel 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları alış-satış tablosu…

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.484,1700

        Satış: 5.484,8290

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.066,41

        Satış: 4.067,42

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 8.776,0000

        Satış: 8.969,1200

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 35.098,6900

        Satış: 35.761,0900

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 36.705,00

        Satış: 37.033,00

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 17.505,96

        Satış: 17.947,13

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 35.121,67

        Satış: 35.784,50

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 37.335,06

        Satış: 38.263,49

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.102,25

        Satış: 4.187,13

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.136,46

        Satış: 5.368,67

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 91.423,00

        Satış: 92.228,00

