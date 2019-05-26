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Altınordu U15: 3 - Avustralya Kadın Futbol Milli Takımı: 2 | MAÇ SONUCU

2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na hazırlanan Avustralya Milli Takımı, Altınordu 15 Yaş Altı Erkek Takımı'yla Antalya'da karşı karşıya geldi. Altınordu, rakibini 3-2 yendi

Altınordu

2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası öncesi son hazırlıklarını Antalya'da sürdüren "Matildalar" lakaplı Avustralya Kadın Milli Futbol Takımı, özel maçta Spor Toto Gelişim Ligi Elit 15 Yaş Altı kategorisi şampiyonu Altınordu'yla karşılaştı.

Altınordu Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Otel sahasında basına ve seyirciye kapalı, üç devre halinde oynanan maçı Altınordu 3-2 kazandı.

Altınordu takımından Ersin Poyraz Ersoy yaptığı açıklamada, ikili mücadelelerde karşılarında kadın futbolcular olduğu için çekindiklerini, ancak bugün lig maçlarından farklı bir müsabaka oynadıklarını söyledi.

Çağdaş Şendur ise Avustralya Kadın Futbol Takımı ile karşılaştıkları dostluk maçının keyifli geçtiğini belirterek, "İkili mücadelelerde biraz zorlandık. Avustralya Kadın Milli Takımı'na Dünya Kupası'nda başarılar diliyorum." diye konuştu.

Avustralya Kadın Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ante Milicic de Altınordu Kulübü yöneticilerine teşekkür ederek, maç sonrası gerçekleştirdikleri penaltı atışlarının da antrenman açısından çok faydalı olduğunu dile getirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen Spor Toto Gelişim Ligi Elit 15 Yaş Altı kategorisi finallerinde Altınordu, dün Beşiktaş'ı penaltı atışları sonucu mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.

Antalya'da 12 gün kamp yapacak Avustralya Kadın Milli Takımı'nın katılacağı 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası ise 7 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde Fransa'da düzenlenecek.

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