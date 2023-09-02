Haberler Yaşam Amasra'da temel kazısında rastlanılan kalıntılar kayıt altına alınıyor

Amasra'da temel kazısında rastlanılan kalıntılar kayıt altına alınıyor Bartın'ın Amasra ilçesinde temel kazısı sırasında tarihi kalıntılara rastlanılan alanda geçen yıl başlatılan kazı çalışmalarında şu ana kadar 350 eser kayıt altına alındı Anadolu Ajansı Giriş: 02.09.2023 - 12:23 Güncelleme: 02.09.2023 - 12:23 facebook

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Bartın'ın Amasra ilçesinde temel kazısı sırasında tarihi kalıntılara rastlanılan alanda geçen yıl başlatılan kazı çalışmalarında şu ana kadar 350 eser kayıt altına alındı. Amasra Müze Müdürlüğü'nün başkanlığında, Bartın Üniversitesi'nin bilimsel danışmanlığında yürütülen çalışmalarda ortaya çıkartılan eserlerin belgelendirme çalışmaları, Amasra Müze Müdürlüğü görevlileri tarafından sürdürülüyor.

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Kum Mahallesi'nde geçen yılın kasım ayında ara verilen ve bu sene mayısta tekrar başlanan kazı çalışmalarında, yapının M.S. 1. yüzyılda yapıldığına işaret eden sikke kalıntıları bulundu. Amasra Müze Müdürü Zübeyde Kuru, gazetecilere, yapının Batı Karadeniz Bölgesi'nde görülen tek anıtsal yapı olduğunu söyledi. Yapının ortaya çıkarılması çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü belirten Kuru, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ve desteğiyle sürdürülen çalışmalarda ortaya çıkartılan sütunlardan 2 tanesinin, alanında uzman kişilerce ayağa kaldırılacağını ifade etti.