Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Amasra'da temel kazısında rastlanılan kalıntılar kayıt altına alınıyor

        Amasra'da temel kazısında rastlanılan kalıntılar kayıt altına alınıyor

        Bartın'ın Amasra ilçesinde temel kazısı sırasında tarihi kalıntılara rastlanılan alanda geçen yıl başlatılan kazı çalışmalarında şu ana kadar 350 eser kayıt altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 12:23 Güncelleme: 02.09.2023 - 12:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bartın'ın Amasra ilçesinde temel kazısı sırasında tarihi kalıntılara rastlanılan alanda geçen yıl başlatılan kazı çalışmalarında şu ana kadar 350 eser kayıt altına alındı. Amasra Müze Müdürlüğü'nün başkanlığında, Bartın Üniversitesi'nin bilimsel danışmanlığında yürütülen çalışmalarda ortaya çıkartılan eserlerin belgelendirme çalışmaları, Amasra Müze Müdürlüğü görevlileri tarafından sürdürülüyor.

        2

        Kum Mahallesi'nde geçen yılın kasım ayında ara verilen ve bu sene mayısta tekrar başlanan kazı çalışmalarında, yapının M.S. 1. yüzyılda yapıldığına işaret eden sikke kalıntıları bulundu. Amasra Müze Müdürü Zübeyde Kuru, gazetecilere, yapının Batı Karadeniz Bölgesi'nde görülen tek anıtsal yapı olduğunu söyledi. Yapının ortaya çıkarılması çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü belirten Kuru, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ve desteğiyle sürdürülen çalışmalarda ortaya çıkartılan sütunlardan 2 tanesinin, alanında uzman kişilerce ayağa kaldırılacağını ifade etti.

        3

        Kuru, bölgenin tarihi önemine işaret ederek, "Aynı zamanda bölgede küçük kalıntılar da bulunmaktadır. 350 adet buluntu tespit edilmiş olup, bunun 250 tanesi sikkedir" dedi. Kazıyı değerlendirdiklerinde, en erken M.S 1. yüzyıl tarihine ulaşıldığını aktaran Kuru, "Kültür ve Turizm Bakanlığının takibi doğrultusunda devam eden kamulaştırma çalışmaları sonrasında kazı çalışmaları, diğer parsellere yayılarak yapının yayılım alanı daha net yapılabilecektir" diye konuştu.

        4

        KAZI SÜRECİ

        Milli Eğitim Bakanlığı'na 2014 yılında bağışlanan ve okul inşaatı için temel kazılarına başlanan alanda, 2017 yılında tarihi olduğu değerlendirilen bazı kalıntılara ulaşılmış, bunun üzerine inşaat çalışmaları durdurularak alan koruma altına alınmıştı. Amasra Müze Müdürlüğü tarafından, tarihi kalıntıların çıkarılması için geçen yıl haziran ayında Bartın Üniversitesinin bilimsel danışmanlığında çalışma başlatılmıştı

        5
        #bartın
        #Amasra
        #tarihi kalıntılar
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Korhan Berzeg'i arama çalışmasında flaş gelişme! Tina hep eve döndü!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmasında flaş gelişme! Tina hep eve döndü!
        DSÖ açıkladı! Covid-19 vakalarında dünya genelinde artış!
        DSÖ açıkladı! Covid-19 vakalarında dünya genelinde artış!
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Bu nasıl öfke? Yaralıyı ambulansta öldürdü!
        Bu nasıl öfke? Yaralıyı ambulansta öldürdü!
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Otomobili ahşapla kapladılar!
        Otomobili ahşapla kapladılar!
        Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Sokakta tartıştığı kadınlara ateş açtı! 2 ölü, 1 yaralı
        Sokakta tartıştığı kadınlara ateş açtı! 2 ölü, 1 yaralı
        Eğlenmek için düğüne gitti... 'Maganda' arkadaş düğünde öldürdü!
        Eğlenmek için düğüne gitti... 'Maganda' arkadaş düğünde öldürdü!
        Gizemli manastır kurtarılmayı bekliyor
        Gizemli manastır kurtarılmayı bekliyor
        Yüzde 38 arttı
        Yüzde 38 arttı
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Aylık kazancı 1 milyon TL'ymiş! Randevulu muskaya gözaltı!
        Aylık kazancı 1 milyon TL'ymiş! Randevulu muskaya gözaltı!
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Eş katili! Almanya'da baltayla, Türkiye'de silahla
        Eş katili! Almanya'da baltayla, Türkiye'de silahla
        Vergi net asgari ücreti etkiler mi?
        Vergi net asgari ücreti etkiler mi?
        Yanlış tedavi iddiası! Anne olamayacağını öğrendi
        Yanlış tedavi iddiası! Anne olamayacağını öğrendi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Finaldeyiz!
        Finaldeyiz!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu