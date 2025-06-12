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        Haberler Gündem Güncel Amasya'da asker eğlencesinde 39 kişi gıdadan zehirlendi | Son dakika haberleri

        Amasya'da asker eğlencesinde 39 kişi gıdadan zehirlendi

        Amasya'da asker eğlencesinde verilen yemeğin ardından rahatsızlanan 39 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 02:18 Güncelleme: 12.06.2025 - 02:18
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        Asker eğlencesinde 39 kişi gıdadan zehirlendi
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        Amasya'da Hacılar Meydanı Mahallesi'nde bir evde düzenlenen asker eğlencesine katılan çok sayıda kişi, verilen yemeğin ardından rahatsızlandı.

        Rahatsızlanan kişilerden bir kısmı sağlık ekipleri tarafından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bir kısmı ise mide ağrısı, bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanenin acil servisine başvurdu.

        AA'nın haberine göre, hastanede tedavi altına alınan 39 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #haberler
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