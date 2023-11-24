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        Amasya Üniversitesinden Filistinliler için yardım kampanyası

        Amasya Üniversitesi, Filistinliler için yardım kampanyası başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 13:42 Güncelleme: 24.11.2023 - 13:52
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        Amasya Üniversitesinden Filistinliler için yardım kampanyası
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        Amasya Üniversitesi, Filistinliler için yardım kampanyası başlattı.

        Rektör Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Amasya Üniversitesi olarak İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinliler için, Valilik onayıyla yardım kampanyası başlattıklarını duyurdu.

        Turabi, yaşanan vahşete sessiz kalmayacaklarını dile getirerek, "Filistin halkına destek vermek amacıyla Amasya Üniversitesi bünyesinde 'Bir Aradayız, Gazze'nin Yanındayız' teması ile bir yardım kampanyası başlattık. Bugün birlik olma günü, bu yüzden Amasya Valiliğinden aldığımız izinle kardeş Filistin halkı için bir yardım kampanyası yürütmeye başladık. Filistinli kardeşlerimizin maddi ve manevi olarak yanındayız. Kampanyamız 45 gün sürecek." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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