Vali Varol ile Milletvekili Çilez’den Sofular Mahallesi'ndeki çalışmalara inceleme

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez ile birlikte Amasya İl Özel İdaresi tarafından uygulanan ‘Kadim Kentin Yeni Kültür Rotası, Sofular’ projesi kapsamında hayata geçirilen çalışmaları incelediler.

Sofular Mahallesi'nde Saraydüzü Caddesi ve Pirler Sokağı'ndaki cadde ile kaldırımların doğal dokuya uygun malzemeyle yenileme çalışmaları sona erdi. Sokaktaki asfalt ve beton yol ile kaldırımlar sökülerek tarihi dokuya uygun bazalt taş kaplamayla yenilendi. Restorasyonu tamamlanmak üzere olan tarihi bir binada özel konseptle oluşturulacak Yaşam Kültürleri Müzesi çalışmaları da devam ediyor.

Vali Varol, geleneksel kent dokusuna uygun şekilde yenilenen tarihi mahallenin planlanan projelerin tamamlanmasıyla birlikte turizmde cazibe merkezi olacağına inandığını belirtti.

AMASYA 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:20

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