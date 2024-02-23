Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Suluova'da kurum müdürleri değerlendirme toplantısı yapıldı

        Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam başkanlığında kurum müdürleri toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 13:34 Güncelleme: 23.02.2024 - 13:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suluova'da kurum müdürleri değerlendirme toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam başkanlığında kurum müdürleri toplantısı yapıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda konuşan Gürçam, ilçedeki kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve kurum çalışmalarını değerlendirmek için toplantı düzenlediklerini söyledi.

        Yerel seçimler, kurum içi çalışmalar ve kurumlar arası koordinasyon konularının görüşüldüğü anlatan Gürçam, "Ülkemizin gündemi olan yerel seçimler yaklaşıyor. Bu konuda tüm kurumlarımız üzerlerine düşen görevi yapacaklar. Vatandaşlarımızın demokratik ortamda oy kullanmalarını sağlamak için gerekli planlama ve kurumlar arası koordineyi sağlıyoruz. Seçimlerde tüm görevlilerimiz, kamu görevlisi bilinciyle adaletli şekilde görev yapacak. Yerel seçimlerin sağlıklı ve güvenli şekilde yapılması için hep birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

        ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Böcek ilacından ölümde aileye şok!
        Böcek ilacından ölümde aileye şok!
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Yanağından makas alanı av tüfeğiyle vurdu!
        Yanağından makas alanı av tüfeğiyle vurdu!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        İhracat rekoru Ciner’in
        İhracat rekoru Ciner’in
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?
        Eşi ve çocuğunun önünde fırça sapıyla müşteriyi dövdü!
        Eşi ve çocuğunun önünde fırça sapıyla müşteriyi dövdü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "1 aydır görmüyor"
        "1 aydır görmüyor"
        Haksız ceza iddiasına fahri müfettişlerden yanıt
        Haksız ceza iddiasına fahri müfettişlerden yanıt
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri!
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri!
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        Keser sapı vahşetinde flaş gelişme!
        Keser sapı vahşetinde flaş gelişme!
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!
        Damatlar Alman, gelinler Özbek!
        Damatlar Alman, gelinler Özbek!
        İşçiler için vergi indirimi
        İşçiler için vergi indirimi
        Ütüyle yakıldı dehşeti yaşadı! Yazgül'ün yardım çığlığı
        Ütüyle yakıldı dehşeti yaşadı! Yazgül'ün yardım çığlığı
        İlk 'alo'nun 30. yılı
        İlk 'alo'nun 30. yılı

        Benzer Haberler

        Suluova'da ilkokullar arası bilgi ve kültür şenliğinde dereceye girenler öd...
        Suluova'da ilkokullar arası bilgi ve kültür şenliğinde dereceye girenler öd...
        Amasya'da süt kuzularının anneleriyle buluşması görüntülendi
        Amasya'da süt kuzularının anneleriyle buluşması görüntülendi
        Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci'den "sağlıkta şiddet" açıklaması:
        Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci'den "sağlıkta şiddet" açıklaması:
        Amasya'da "kasten öldürme" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
        Amasya'da "kasten öldürme" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
        Gençler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, Amasya'da başladı
        Gençler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, Amasya'da başladı
        Amasya'da din görevlilerinden Türk Kızılay'a kan bağışı
        Amasya'da din görevlilerinden Türk Kızılay'a kan bağışı