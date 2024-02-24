Amasya'da gaziler, öğrencilerle kahramanlık hikayelerini paylaştı
Amasya'da "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları Projesi" kapsamında öğrenciler, gazilerle bir araya geliyor.
Amasya'da "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları Projesi" kapsamında öğrenciler, gazilerle bir araya geliyor.
Eğitim çağındaki çocukların gaziler ile bir araya gelmeleri, yapılan fedakarlıkları birinci ağızdan dinlemeleri ve tarih bilinci edinerek geleceğe yön vermeleri amacıyla başlatılan proje, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştiriliyor.
Bu kapsamda Amasya Mehmet Varinli İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte gaziler, öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti, hayat ve kahramanlık hikayelerini paylaştı.
"Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları Projesi"nin diğer okullarda da uygulanacağı belirtildi.
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