Amasya'da "kasten öldürme" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, arananların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda ekipler, "kasten öldürme" suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serkan A'yı (33) ilçeye bağlı Akpınar köyünde kimlik kontrolü sırasında yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.