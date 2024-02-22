Merzifon'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
S.Ö. idaresindeki 05 AAN 238 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Caddesi'nde Ö.D. yönetimindeki 55 ALA 06 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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