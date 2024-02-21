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        Kırmızı ışık ihlali yapan içecek yüklü TIR yan yattı, o anlar kamerada

         AMASYA'da,sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı içecek yüklü TIR, yan yattı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, öğle saatlerinde Suluova ilçesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Erhan Aktar yönetimindeki İran'a gitmekte olan 34 NB 0174 plakalı içecek yüklü TIR, sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapması sonucu, Akif Emrah Taşdemir yönetimindeki 05 AB 715 plakalı yem yüklü tankere çarpmamak için ani bir manevra yaptı. Sürücüsünün manevrası sonucu kontrolden çıkan TIR, yan yattı. Kaza TIR sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR sürücüsü Aktar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı. TIR şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan, güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 21:06 Güncelleme: 21.02.2024 - 21:10
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        Kırmızı ışık ihlali yapan içecek yüklü TIR yan yattı, o anlar kamerada
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         AMASYA'da,sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı içecek yüklü TIR, yan yattı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, öğle saatlerinde Suluova ilçesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Erhan Aktar yönetimindeki İran’a gitmekte olan 34 NB 0174 plakalı içecek yüklü TIR, sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapması sonucu, Akif Emrah Taşdemir yönetimindeki 05 AB 715 plakalı yem yüklü tankere çarpmamak için ani bir manevra yaptı. Sürücüsünün manevrası sonucu kontrolden çıkan TIR, yan yattı. Kaza TIR sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR sürücüsü Aktar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı. TIR şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan, güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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