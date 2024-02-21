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        Almanya'da İslam'ı seçen Paul Gruener, vasiyeti üzerine Amasya'da toprağa verildi

        ALMANYA'da, 27 yıl önce tanıştığı Türk arkadaşı sayesinde Müslüman olan ve 'Resul' adını alan 90 yaşındaki Almanya vatandaşı Paul Gruener, vasiyeti üzerine Amasya'nın Suluova ilçesinde toprağa verildi. Almanya'da 27 yıl önce tanıştığı arkadaşı Amasya Suluovalı Ali Rıza Yılmaz sayesinde Müslüman olan Paul Gruener, 10 yıl önce de Türkiye'de sünnet oldu. Müslümanlığı seçtikten sonra hac vazifesini yerine getirerek 'Resul' adını kullanmaya başlayan Gruener, Almanya'da camide müezzinlik yapmaya başladı. Gruener, arkadaşı Ali Rıza Yılmaz'a, vefat etmesi halinde, İslami cenaze usullerine göre Suluova'da toprağa verilmek istediğini vasiyet etti. Gruener iki gün önce Almanya'da vefat etti. Vasiyeti üzerine arkadaşı Ali Rıza Yılmaz, Gruener'in cenazesini Suluova İlçesine toprağa verilmek üzere Samsun Çarşamba Havalimanı'na gönderdi. Ali Rıza Yılmaz'ın akrabaları, Gruener'in cenazesini Suluova ilçesine getirerek isteği üzerine İslami usullere göre aile kabristanlığına defnetti. 'MÜSLÜMAN TOPRAKLARINA İSLAMİ USULLERE GÖRE GÖMÜLMEK İSTEDİ' Aydın Korkmaz, dayısının isteği üzerine, Gruener'i aile kabristanlığına İslami usullere göre toprağa verdiklerini belirterek, şunları söyledi "Her kula nasip olmayan, ülkemizde bazen böyle ibret almamız gereken, böyle çok güzel bir olayı Suluova'da gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Alman vatandaşı olan Paul Gruener 1997 yılında Müslümanlığı seçerek 'Resul' ismini aldı. Müslüman olduktan sonra Almanya'da camide müezzinlik yapmaya başladı. Hacca gitti kendisi. Hatta en son geçen yıl 2023 yılında haç vazifesini yerine getirdi. Orada Resul amcamız, dayımın cemaatten arkadaşıydı. Almanya'da yaşayan dayımdan bir ricası oldu. Müslüman topraklarına İslami usullere göre gömülmek istediğini söyledi. Dayım da Suluova'da bulunan aile kabristanlığımıza defnedebileceğini söylemiş. Kendisi yoğun bakımdaydı, İki gün öncesi vefat etti. Dün akşam da cenazesi Çarşamba Havalimanı'ndan Suluova'ya getirildi. Bizler de aile kabristanlığımıza defnettik. Müslüman mezarlığında vasiyetini yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Allah razı olsun. Cenaze namazı kalabalıkla kılındı. Herkese böyle Müslüman olarak ölmeyi nasip etsin, diyorum. İşin en güzel olan tarafı yani bir Almanya'da doğup da dinleri araştırıp Müslümanlığı bulup seçmesi Allah herkese nasip etmez. Allah rahmet eylesin. Resul amcamızın mekanı cennet olsun."

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 12:08 Güncelleme: 21.02.2024 - 15:14
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        Almanya'da İslam'ı seçen Paul Gruener, vasiyeti üzerine Amasya'da toprağa verildi
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        ALMANYA'da, 27 yıl önce tanıştığı Türk arkadaşı sayesinde Müslüman olan ve 'Resul' adını alan 90 yaşındaki Almanya vatandaşı Paul Gruener, vasiyeti üzerine Amasya’nın Suluova ilçesinde toprağa verildi. Almanya'da 27 yıl önce tanıştığı arkadaşı Amasya Suluovalı Ali Rıza Yılmaz sayesinde Müslüman olan Paul Gruener, 10 yıl önce de Türkiye’de sünnet oldu. Müslümanlığı seçtikten sonra hac vazifesini yerine getirerek 'Resul' adını kullanmaya başlayan Gruener, Almanya’da camide müezzinlik yapmaya başladı. Gruener, arkadaşı Ali Rıza Yılmaz’a, vefat etmesi halinde, İslami cenaze usullerine göre Suluova’da toprağa verilmek istediğini vasiyet etti. Gruener iki gün önce Almanya’da vefat etti. Vasiyeti üzerine arkadaşı Ali Rıza Yılmaz, Gruener’in cenazesini Suluova İlçesine toprağa verilmek üzere Samsun Çarşamba Havalimanı'na gönderdi. Ali Rıza Yılmaz’ın akrabaları, Gruener’in cenazesini Suluova ilçesine getirerek isteği üzerine İslami usullere göre aile kabristanlığına defnetti. ‘MÜSLÜMAN TOPRAKLARINA İSLAMİ USULLERE GÖRE GÖMÜLMEK İSTEDİ’ Aydın Korkmaz, dayısının isteği üzerine, Gruener’i aile kabristanlığına İslami usullere göre toprağa verdiklerini belirterek, şunları söyledi “Her kula nasip olmayan, ülkemizde bazen böyle ibret almamız gereken, böyle çok güzel bir olayı Suluova'da gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Alman vatandaşı olan Paul Gruener 1997 yılında Müslümanlığı seçerek 'Resul' ismini aldı. Müslüman olduktan sonra Almanya'da camide müezzinlik yapmaya başladı. Hacca gitti kendisi. Hatta en son geçen yıl 2023 yılında haç vazifesini yerine getirdi. Orada Resul amcamız, dayımın cemaatten arkadaşıydı. Almanya’da yaşayan dayımdan bir ricası oldu. Müslüman topraklarına İslami usullere göre gömülmek istediğini söyledi. Dayım da Suluova’da bulunan aile kabristanlığımıza defnedebileceğini söylemiş. Kendisi yoğun bakımdaydı, İki gün öncesi vefat etti. Dün akşam da cenazesi Çarşamba Havalimanı'ndan Suluova’ya getirildi. Bizler de aile kabristanlığımıza defnettik. Müslüman mezarlığında vasiyetini yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Allah razı olsun. Cenaze namazı kalabalıkla kılındı. Herkese böyle Müslüman olarak ölmeyi nasip etsin, diyorum. İşin en güzel olan tarafı yani bir Almanya'da doğup da dinleri araştırıp Müslümanlığı bulup seçmesi Allah herkese nasip etmez. Allah rahmet eylesin. Resul amcamızın mekanı cennet olsun.”

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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