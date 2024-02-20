Amasya'da zile basıp, 'hırsız', 'kargocu', 'elektrikçi' diyen polislere kapıları açtılar AMASYA İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı. Evinin kapısını 'Hırsızım, kargocuyum, elektrikçiyim' diye çalan polise açanlar, ekipler tarafından dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Amasya'da Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği görevlileri ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı görevli ekipler, Bahçeleriçi Mahallesi'nde 'Kapı zili' uygulaması yaptı. Ekipler girdikleri apartmanlardaki dairelerin kapı zillerini çalıp, verilen tepkileri değerlendirdi. Zilleri çalan polise, vatandaşlardan bazıları herhangi bir şey sormadan kapıyı açarken, bazıları 'Kim o?' diye seslendi. Ekipler, zilini çaldığı bazı evlerde oturanların 'Kim o?' demesi üzerine 'Kargocu, elektrikçi, hırsız' yanıtlarını verdi. Ancak buna rağmen kapıyı açtılar. Bir apartman sakininin "Açamam kusura bakmayın" demesine rağmen kapısını aralaması şaşkınlık yarattı. Evinin kapısını 'Hırsızım, kargocuyum, elektrikçiyim' diyen polise açan ev sahipleri, karşısında polisleri görünce şaşırdı. Apartman sakinleri, hırsız denilmesine rağmen kapıyı açmalarının doğru olmadığını kabul ederek, uyarı için teşekkür etti. Uygulamada zili çalınan evlerde çocukların sorgulamadan kapıları açtıkları gözlendi. Bazı apartman sakinleri ise gerçekten kargo bekledikleri için kapıyı açtıklarını söyledi. Bunun üzerine polisler, uygulama kapsamında kapılarını açan dairedekileri, hırsızlara ve dolandırıcılara karşı duyarlı ve dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 20.02.2024 - 15:18 Güncelleme: 20.02.2024 - 15:21 facebook

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