Bakan Yumaklı: 'Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa etmiş olacağız TARIMve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "'Türkiye Yüzyılı'nın ortak paydasında şehirlerimizin tek tek, ilçelerimizin tek tek önemi var. İnşallah el ele vereceğiz, kaynaklarımızı en doğru bir şekilde yöneteceğiz. 'Birliğimiz, gücümüz. Gücümüz geleceğimizdir' diyerek inşallah 'Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa etmiş olacağız" dedi. Bakan Yumaklı, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Amasya'ya geldi. Yumaklı, ilk olarak AK Parti Amasya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Amasya Milletvekilleri Hasan Çilez, Haluk İpek, İl Başkanı Ekrem Toto, parti yönetimi ve partililer de yer aldı. Yumaklı, Amasya'nın tarımından, tarımsal sanayisine kadar çeşitli alanlarda çıtayı daha yükseğe taşımayı hedeflediklerini belirtti. Vatansever Anadolu halkının emeği ve gayretiyle Türkiye'nin büyümesine katkı sağladığını vurgulayan Yumaklı, Amasya'nın birlik, dirlik ve beraberliğin sembolü olduğunu söyledi. AK Parti'nin mücadelesini anlatan Yumaklı, partinin milletin değerlerinden doğan bir parti olduğunu ve milletin partisi olarak gücünü milletten aldığını dile getirerek, milletin birlik ve beraberliğini istemeyen kesimlerle mücadele ettiklerini ve onların kaos ve düzensizlik çabalarını boşa çıkaracaklarını belirtti. 'GÜCÜMÜZ MİLLET, İŞİMİZ HİZMET' 31 Mart seçimlerinin yeni işaret fişeği olduğunu kaydeden Yumaklı, "'Türkiye Yüzyılı'nda milletimize ve ülkemizin konumuna, gücüne yakışan bir inşa vizyonu da ortaya koymak için bizler gece-gündüz çalışıyoruz. Belediyelerimizde bu inşa döneminin en önemli aktörlerinden birisi olacak. 'Türkiye Yüzyılı'nın ortak paydasında şehirlerimizin tek tek, ilçelerimizin tek tek önemi var. İnşallah el ele vereceğiz, kaynaklarımızı en doğru bir şekilde yöneteceğiz. 'Birliğimiz, gücümüz. Gücümüz geleceğimizdir' diyerek inşallah 'Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa etmiş olacağız. Türkiye'nin gücünü, Amasya'nın gücüyle birleştirerek, her adımı atmanın kararlılığı içerisindeyiz. 'Türkiye Yüzyılı' için Amasya, kol kanat germeye devam edecektir. Bundan asla şüphe etmiyoruz. Çünkü Amasya aynı zamanda bizim birliğimizin, dirliğimizin ve beraberliğimizin sembolü şehirlerinden birisi. Gücümüz millet, işimiz hizmet. Başka bir gayemiz yok. 31 Mart seçimi, 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek coşkusunu ve kararlılığını göstermenin adeta mührü olacak. İnşallah 31 Mart'tan sonra ülkemizi daha ileri taşımaya devam edeceğiz" diye konuştu. Konuşmanın ardından Yumaklı, kentte esnafı ziyaret edip seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.02.2024 - 16:36 Güncelleme: 15.02.2024 - 16:40 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL