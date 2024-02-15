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        Gümüşhacıköy'de kan bağışı kampanyası

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Türk Kızılayı tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 12:40 Güncelleme: 15.02.2024 - 12:42
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        Gümüşhacıköy'de kan bağışı kampanyası
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        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Türk Kızılayı tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlandırılan Kızılay Orta Karadeniz Amasya Kan Merkezi'nin kan toplama aracında vatandaşlar tarafından yapılan bağışlar kabul edildi.

        Kızılay kan bağışı aracında görevli Dr. Ayhan Şahin, herkesin kan verme konusunda duyarlı davranması gerektiğini belirterek, "Kan stoklarını yüksek düzeyde tutmak gerekir. Bunun için de sağlıklı herkesin yılda 3 kez kan vermesi lazım. İlçe halkının yoğun talebine teşekkür ediyorum. Gün içerisinde 62 ünite kan toplandı. Tüm bölgede kan bağışını periyodik aralıklarla sürdüreceğiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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