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        Milletvekili Çilez'den Merzifon MYO'ya ziyaret

        AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulunu (MYO) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 16:48 Güncelleme: 14.02.2024 - 16:48
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        Milletvekili Çilez'den Merzifon MYO'ya ziyaret
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        AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulunu (MYO) ziyaret etti.

        Çilez ve beraberindeki Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, AK Parti Merzifon İlçe Başkanı Abdullah Şahinoğlu ile AK Parti Merzifon Belediye Başkan adayı Fatih Sütcü, MYO Müdürlüğüne atanan Dr. Öğr. Üyesi Onur Çapkulaç’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çilez, ilçenin tanıtımına ve marka değerine katkı verecek çalışmaların ortaya konulmasının büyük önem arz ettiğini belirterek, bu alanda üniversitenin önemli çalışmalara imza attığını söyledi.

        Merzifon'a Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi açmaya yönelik hedeflerinin olduğunu anlatan Çilez, şunları söyledi:

        "Merzifon'umuzun entelektüel yapısına, sosyal hayatına katkı sağlayan Merzifon İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'ni uzun ve meşakkatli çalışmalarımız sonucu ilçemize kazandırdık. Merzifon’da 5. Ana Jet Üs Komutanlığı ve Havalimanı olması dolayısıyla ileriye dönük çalışmalar yürütüyoruz. Merzifon Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’ni de önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ilçemize kazandırma niyetindeyiz. Ayrıca mevcut fakülteye yeni bölümler ve lisansüstü programların açılması için de gayret sarf ediliyor. Bu bölümler de açıldığı zaman Merzifon İİBF yapısı daha da güçlenecek. Bini aşkın öğrencisi olan Merzifon Meslek Yüksekokulu’nda da yeni bölümlerin açılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Burada eğitim almaya gelen evlatlarımızın barınma, yurt problemleri yok. Devletimiz zaten bu öğrencilerimize her türlü desteği veriyor. Amasya Üniversitesine her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz."

        Rektör Turabi ise bilimin ve çağdaşlığın ışığında örnek bir üniversite olduklarını belirterek, "Burada öğrencilerimize futbol sahası, çok amaçlı spor alanı yapılıyor. Bu çalışmalar üniversitemizin bütçesini çok aşan şeyler. Bu hususta gerek il özel idaremizin gerekse diğer kurumların imkanları bize büyük olanaklar sağlıyor. Verdikleri desteklerden dolayı Milletvekilimiz Çilez başta olmak üzere desteklerini esirgemeyen tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

        Ziyaret, Amasya Üniversitesi Merzifon Yakacık Yerleşkesinde yapımı süren sportif alanların ve kameriyelerin incelenmesinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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