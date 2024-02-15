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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Amasya'da konuştu:

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "AK Parti'nin milletin partisi, milletin değerlerinden doğmuş bir parti olmasından hareketle sonuna kadar gücümüzü milletten almaya devam edeceğiz ancak milletimizle barışamayan, millete alışamayan, tahammül edemeyenlerle alakalı da bir mücadelemiz var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 12:58 Güncelleme: 15.02.2024 - 12:58
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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Amasya'da konuştu:
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "AK Parti'nin milletin partisi, milletin değerlerinden doğmuş bir parti olmasından hareketle sonuna kadar gücümüzü milletten almaya devam edeceğiz ancak milletimizle barışamayan, millete alışamayan, tahammül edemeyenlerle alakalı da bir mücadelemiz var." dedi.

        Yumaklı, AK Parti Amasya İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Amasya'nın tarımsal üretime katkı açısından çok özel bir kent olduğunu söyledi.

        Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında yaşanan heyelan nedeniyle üzüntü yaşadıklarını dile getiren Yumaklı, "Devletimizin bütün kurumları, ilgili bütün bakanlıklarımız orada. İlk andan itibaren hem bu olayın etkileriyle alakalı hem de kazadan etkilenen 9 kardeşimizle ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda kendilerine ulaşırlar." diye konuştu.

        AK Parti'nin vesayetçi anlayışla mücadelesine herkesin şahit olduğunu vurgulayan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Mücadele dolayısıyla AK Parti'nin milletin partisi, milletin değerlerinden doğmuş bir parti olmasından hareketle sonuna kadar gücümüzü milletten almaya devam edeceğiz ancak milletimizle barışamayan, millete alışamayan, tahammül edemeyenlerle alakalı da bir mücadelemiz var. Onların bu tahammülsüzlüklerinin zaman zaman şiddeti azalır ama çoğu zaman da saklama gereği duymadan ortaya koyarlar maalesef. Türkiye'de bazı kesimler, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği gibi, geçmiş dönemlerden kalma usullerle kaos ve düzensizlik çabası içerisinde olmuşlardır. Bu kesimler boş durmayacaktır. İstanbul'daki saldırıda olduğu gibi tehdit ve eylemlerini ortaya koyma gibi bir gaflete düşmüşlerdir ama onların emellerine ulaşamayacağını düşünüyoruz. Onların bu zanlarını boşa çıkartacak her şeyi yapacağız inşallah. Çünkü bizim vatansever halkımız teröre ve onların uzantılarına asla prim vermeyecektir. Birlik beraberliğimize kastetmek isteyenlere hiçbir şekilde müsaade etmeyecektir inşallah."

        Türkiye'yi emekleri ve gayretleriyle olması gerekenden çok daha ilerilere taşıyacaklarına inandıklarını vurgulayan Yumaklı, "Çünkü Türkiye Yüzyılı'nı tarihlerken, içerisine gelecek tahayyülümüzü ve vizyonumuzu koyduğumuzu söylemiştik, kentleşmeden eğitime, belediyecilikten sosyal kalkınmaya, diplomasiden ekonomiye kadar. Yani bu ülkenin gelişmesi, daha ileri ulaşabilmesi için büyük ve kapsayıcı bir inşa demektir aslında Türkiye Yüzyılı. İnşallah milletimize ve ülkemizin konumuna, gücüne yakışan bir inşa vizyonu da ortaya koymak için gece gündüz çalışıyoruz." diye konuştu.

        Bakan Yumaklı, 22 yıldır Türkiye Yüzyılı'nın altyapısını yaptıklarının altını çizerek, "Bundan sonra Türkiye Yüzyılı'nın inşası var. Yeni bir inşa ve atılım döneminde olduğumuzu her fırsatta söylüyoruz. Belediyelerimiz de bu inşa döneminin en önemli aktörlerinden biri olacak. Dolayısıyla Türkiye Yüzyılı için, 'Gerçek belediyecilik' dedik biz bunun adına. Bu vizyonla yönetmek üzere mevcutsa halihazırda var olan arkadaşlarımızın devamını, AK Parti belediyeciliğinde olmayanları da AK Parti belediyeciliğine davet etme üzerine çağrılarımızı yapıyoruz. Merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında uyum, bir vizyon ve beraberliğinin bu süreçte önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        Programın ardından kent merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştiren Yumaklı, ardından AK Parti Seçim Ofisi'nin açılışına katıldı.

        Programlarda AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez ile İl Başkanı Ekrem Toto da yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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