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        İsrail'in saldırılarında ölen Gazzeliler, Amasya'da "Sessiz ayakkabı eylemi" ile anıldı

        Amasya Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Amasya Şubesi tarafından İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto edilerek, saldırılarda ölen Filistinlileri temsilen ayakkabı bırakma eylemi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 19:20 Güncelleme: 14.02.2024 - 19:20
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        İsrail'in saldırılarında ölen Gazzeliler, Amasya'da "Sessiz ayakkabı eylemi" ile anıldı
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        Amasya Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Amasya Şubesi tarafından İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto edilerek, saldırılarda ölen Filistinlileri temsilen ayakkabı bırakma eylemi gerçekleştirildi.

        Sultan II. Bayezid Külliyesi'nde düzenlenen "Sessiz ayakkabı eylemi" programında, Kur'an-ı Kerim okundu, Filistin ile ilgili fotoğraf sergisi ve kermesin açılışı yapıldı.

        Etkinlik alanına, İsrail'in saldırılarında ölen Gazzelileri temsilen ayakkabılar bırakıldı.

        Amasya Müftüsü Durmuş Ayvaz, gazetecilere, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin'de 30 bine yakın insanı öldürdüğünü söyledi.

        Her zaman Filistin'deki mazlumların yanında olduklarını vurgulayan Ayvaz, "Sanki Gazze ve Filistin'de yapılan mücadele bitmiş, insanlar duyarsız kalmış bir hava estiriyorlar. Biz de vahşetin, zulmün devam ettiği hatırlatmak istedik. Özgür Filistin hayata geçinceye, özgür Filistin devleti kuruluncaya, Mescid-i Aksa'daki işgal bitinceye kadar sesimizi yükselteceğiz." dedi.

        Düzenlenen kermesten elde edilecek gelir, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Filistin'e ulaştırılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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