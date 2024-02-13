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        AK Parti Amasya Belediye Başkan adayı Uyanık'tan "yapay zeka" paylaşımı

        AK Parti Amasya Belediye Başkan adayı Mehmet Uyanık, "yapay zeka"yla ilgili paylaşımda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 17:58 Güncelleme: 13.02.2024 - 17:58
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        AK Parti Amasya Belediye Başkan adayı Uyanık'tan "yapay zeka" paylaşımı
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        AK Parti Amasya Belediye Başkan adayı Mehmet Uyanık, "yapay zeka"yla ilgili paylaşımda bulundu.

        Uyanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gelecekte belediyecilikte yapay zekanın kullanılacağı alanlara dikkati çekti.

        Uyanık'ın paylaştığı videoda, torunuyla Türkçe yaptığı sohbet yapay zeka teknolojisiyle İngilizce, Arapça ve Fransızca seslendirilirken, Türkçe alt yazıyla aktarıldı.

        Videoda Uyanık, yapay zeka teknolojisi kullanan gençlerin geleceği şekillendirmede lider konumda olacaklarını vurgulayarak, "Belediye olarak yapay zekanın kullanımını devreye sokacağız. Bunların arasında trafik yönetimi, ulaşım sistemleri, kentsel planlama ve akıllı şehir güvenliği gibi alanlar var. Ayrıca, gençlerin yapay zeka teknolojisini öğrenme, kullanma ve geliştirme konusunda özel eğitim imkanları oluşturulacağız." ifadelerini kullandı.

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