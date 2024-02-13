Amasya'daki çiçekçiler Sevgililer Günü öncesi satışlardan memnun

Çiçekçi Fatih Tekcan, gazetecilere, her yıl 14 Şubat öncesinde çiçek satışlarının normale göre 2-3 kat arttığını söyledi.

Kentteki çiçekçiler Sevgililer Günü nedeniyle vitrinlerini gül, papatya, orkide başta olmak üzere rengarenk çiçekçilerle süsledi.

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