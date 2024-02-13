Amasya'daki çiçekçiler Sevgililer Günü öncesi satışlardan memnun
Amasya'daki çiçekçilerde 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde hareketlilik sürüyor.
Amasya'daki çiçekçilerde 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde hareketlilik sürüyor.
Kentteki çiçekçiler Sevgililer Günü nedeniyle vitrinlerini gül, papatya, orkide başta olmak üzere rengarenk çiçekçilerle süsledi.
Çiçekçi Fatih Tekcan, gazetecilere, her yıl 14 Şubat öncesinde çiçek satışlarının normale göre 2-3 kat arttığını söyledi.
Tekcan, Sevgililer Günü'nde en fazla kırmızı gülün rağbet gördüğünü belirtti.
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