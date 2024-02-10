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        Merzifon Cumhuriyet Başsavcısı Akkaya göreve başladı

        Amasya'nın Merzifon ilçesine atanan Cumhuriyet Başsavcısı Mevlüt Furkan Akkaya, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 12:35 Güncelleme: 10.02.2024 - 12:35
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        Merzifon Cumhuriyet Başsavcısı Akkaya göreve başladı
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        Amasya'nın Merzifon ilçesine atanan Cumhuriyet Başsavcısı Mevlüt Furkan Akkaya, görevine başladı.

        Hakimler ve Savcılar Kararnamesi ile Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığından Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Akkaya, görevini devraldı.

        Akkaya, gazetecilere, ülkenin her tarafının kıymetli olduğunu, ilçede görev yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı olarak ilçede adaletin tecelli etmesi için ne gerekiyorsa yapacaklarını dile getiren Akkaya, “Merzifon kadim bir şehir. Böyle kadim bir şehirde çalışmak bizim için memnuniyet verici. İlçede huzurun ve adaletin en güzel şekilde işlemesi için elimizden gelen gayreti tüm kurumlarla uyum içinde çalışarak göstereceğiz." dedi.

        Akkaya, kanun çerçevesinde tüm vatandaşlara yardımcı olacaklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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