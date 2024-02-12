Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da minik öğrencinin "trafik polisi olma" hayalini polisler gerçekleştirdi

        Amasya'da ilkokul birinci sınıf öğrencisinin "trafik polisi" olma isteğinden haberdar olan polisler, minik öğrencinin hayalini gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 17:00 Güncelleme: 12.02.2024 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da minik öğrencinin "trafik polisi olma" hayalini polisler gerçekleştirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'da ilkokul birinci sınıf öğrencisinin "trafik polisi" olma isteğinden haberdar olan polisler, minik öğrencinin hayalini gerçekleştirdi.

        Bahçeleriçi Şehit Recep Gülen İlkokulu birinci sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Oğuz Kağan Mıkkırdı'nın trafik polisi olma hayalinden, sınıf öğretmeninin paylaşımıyla sosyal medya aracılığıyla haberdar olan Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Mıkkırdı'nın ailesiyle irtibata geçti.

        Oğuz Kağan Mıkkırdı ve annesi Ümmü Gülsüm Mıkkırdı'yı Emniyet Müdürlüğüne davet eden ekipler, Oğuz Kağan'a trafik polisi kıyafeti giydirdi.

        Mıkkırdı ekip otosuna binerek trafik polisleriyle birlikte fotoğraf çektirdi. Trafik polislerinden trafik kurallarını öğrenen minik öğrenci, akülü arabalarla trafik parkurunda tur attı.

        Anne Ümmü Gülsüm Mıkkırdı, oğlunun çok mutlu olduğunu belirterek polislere teşekkür etti.

        Oğuz Kağan Mıkkırdı ise "Hayalim trafik polisi olmak ve trafik polisi yeleği giymek. Polis amcalar bana trafik polisi kıyafeti giydirdi. Teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Ameliyat elbisesi giyip hastaneden kaçtı!
        Ameliyat elbisesi giyip hastaneden kaçtı!
        Sağanak yurda giriş yaptı! Kepez Çayı taştı
        Sağanak yurda giriş yaptı! Kepez Çayı taştı
        Transfer penceresi rekorla kapandı
        Transfer penceresi rekorla kapandı
        Motosiklet devrilmiş altınlar çalınmıştı! Gerçek ortaya çıktı!
        Motosiklet devrilmiş altınlar çalınmıştı! Gerçek ortaya çıktı!
        Kupada eşleşmeler belli oldu!
        Kupada eşleşmeler belli oldu!
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde neler var?
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde neler var?
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        Genç kadın 4 gündür aranıyordu! Büyük acı!
        Genç kadın 4 gündür aranıyordu! Büyük acı!
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        İstiklal'deki terör saldırısı davasında flaş gelişme!
        İstiklal'deki terör saldırısı davasında flaş gelişme!
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        Penaltı doğru mu, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı doğru mu, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Prof. Dr. Naci Görür: Bu kuşak 6 Şubat'tan sonra çok sıkıştı!
        Prof. Dr. Naci Görür: Bu kuşak 6 Şubat'tan sonra çok sıkıştı!
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        Yeni Beşiktaş sahne alıyor!
        Yeni Beşiktaş sahne alıyor!
        Çinli marka için Türkiye'de yatırım açıklaması
        Çinli marka için Türkiye'de yatırım açıklaması

        Benzer Haberler

        Oğuz Kağan´ın trafik polisi olma hayali, 1 günlüğüne gerçek oldu
        Oğuz Kağan´ın trafik polisi olma hayali, 1 günlüğüne gerçek oldu
        Amasya'da "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırılan çiftçinin 340 bin lirasın...
        Amasya'da "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırılan çiftçinin 340 bin lirasın...
        Amasya Merzifon Havalimanı ocak ayında 12 bin 842 yolcu ağırladı
        Amasya Merzifon Havalimanı ocak ayında 12 bin 842 yolcu ağırladı
        Merzifon Cumhuriyet Başsavcısı Akkaya göreve başladı
        Merzifon Cumhuriyet Başsavcısı Akkaya göreve başladı
        Merzifon'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Merzifon'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Amasya'da AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı düzenlendi
        Amasya'da AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı düzenlendi