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        Merzifon'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 12:34 Güncelleme: 10.02.2024 - 12:34
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        Merzifon'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

        O.U. idaresindeki 34 CZN 656 plakalı motosiklet, Mahsen Mahallesi Zenbilli Ali Efendi Sokak'ta, A.Ö. yönetimindeki 05 DF 324 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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