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        AK Parti Merzifon Belediye Başkan adayı Sütcü, gazetecilerle bir araya geldi

        AK Parti Merzifon Belediye Başkan adayı Fatih Sütcü, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 14:10 Güncelleme: 13.02.2024 - 14:10
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        AK Parti Merzifon Belediye Başkan adayı Sütcü, gazetecilerle bir araya geldi
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        AK Parti Merzifon Belediye Başkan adayı Fatih Sütcü, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Parti binasında düzenlenen toplantıda konuşan Sütcü, göreve gelmesi halinde Merzifon'u hak ettiği belediyecilik hizmetleriyle yöneteceklerini söyledi.

        Deneyim, bilgi birikimi ile Merzifonluları daha güzel hizmetlerle ve projelerle buluşturmak istediklerini ifade eden Sütcü, şöyle devam etti:

        "Benim için öncelik memleketim ve davamdır. Bizim ruhumuza kamu hizmeti yansımış. İlçe halkımıza hizmet etmek için çıktığımız bu yolda mesai mefhumu gözetmeksizin çalışacağız. En iyi malzemeyi, en iyi süreyi, en iyi işçiliği kullanarak Merzifon'un şeklini değiştirmek istiyoruz. İnşallah Merzifon halkıyla beraber şehrimizin daha ileriye gidebilmesi için çok çalışacağız. Bilgi birikimimizle daha güzel hizmetler yapma, daha kalıcı projeleri ilçemizle tanıştırmanın niyetindeyiz."

        Her zaman iç içe olduğu hemşehrileriyle buluşup, gönül köprüleri kurmaya devam ettiğini dile getiren Sütcü, şehrin sorunlarını yakından bildiğini, AK Parti belediyeciliğinin yeniden kazanması için seçim çalışmalarının aralıksız sürdüğünü kaydetti.

        AK Parti Merzifon İlçe Başkanı Abdullah Şahinoğlu ise,Sütcü’nün büyük bir coşkuyla karşılandığını belirterek, "Merzifon'da sıkmadık el, bakmadık göz, çalmadık kapı bırakmayacağız. Başta Merzifon'un Fatih'i gönülleri fethedecek, biz de onun arkasında büyük bir disiplin içinde AK Parti bayrağını Merzifon Belediyesinin gönderine dikeceğiz." ifadelerini kullandı.

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