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        BBP'li Güney, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'a verilen hapis cezasını değerlendirdi:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptılmasına ilişkin, "Bu şahıs acilen bir kamu görevi olan belediye başkanlığından alınmalıdır. Konuyu 'demokrasi' kelimesiyle izah etmeye çalışacaklara bir cümleyle cevap vermek istiyorum; demokrasi cinayet işleme hakkı değildir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 13:32 Güncelleme: 13.02.2025 - 13:32
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        BBP'li Güney, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'a verilen hapis cezasını değerlendirdi:
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        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptılmasına ilişkin, "Bu şahıs acilen bir kamu görevi olan belediye başkanlığından alınmalıdır. Konuyu 'demokrasi' kelimesiyle izah etmeye çalışacaklara bir cümleyle cevap vermek istiyorum; demokrasi cinayet işleme hakkı değildir." dedi.

        Güney, Amasya'daki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın Diyarbakır'da yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığını hatırlattı.

        Zeydan'ın "terör örgütüne yardım" suçundan cezalandırıldığını belirten Güney, Hakkari Yüksekova'da terör örgütü PKK'ya yönelik askeri operasyonların durdurulması maksadıyla sivillere kapalı olan yüksek güvenlikli bölgeye girmeye çalıştığı için ceza aldığını anlattı.

        Abdullah Zeydan'ın terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım suçundan cezalandırıldığını dile getiren Güney, şunları kaydetti:

        "Bu şahıs acilen bir kamu görevi olan belediye başkanlığından alınmalıdır. Konuyu 'demokrasi' kelimesiyle izah etmeye çalışacaklara bir cümleyle cevap vermek istiyorum; demokrasi cinayet işleme hakkı değildir. Kimse tarihin en alçak suç örgütünün günahlarını demokrasi paravanının arkasına saklamaya çalışmasın. Hiçbir örtü, PKK'nın günahlarını gizlemeye yetmez. Bütün bunların müsebbibi, legal görünümlü illegal yapı olan PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ve türevleri, bir kez daha açılmamak üzere kapatılmalıdır. Terörle mücadelenin en önemli ayaklarından biri budur. Bir kez daha kararlı şekilde vurguluyoruz ki terörle müzakere olmaz, mücadele olur ve terörün tüm unsurlarına karşı topyekun mücadele edilerek terör yok edilir."

        Toplantıya BBP Amasya İl Başkanı Kani Karakollukçuoğlu da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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