Yüzü yanan Eslem, yolu kapanan mezradan arazi tipi ambulansla alınıp hastaneye ulaştırıldı

Merkeze bağlı Abacı köyü Fındıklı mezrasında yaşayan Fadime Eslem Dörtyol’un yüzü sobada yandı. Yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine arazi tipi ambulansla yola çıkan sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mezraya 1 saat sonra ulaştı. Dörtyol, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Fadime Eslem Dörtyol’un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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