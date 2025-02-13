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        Yüzü yanan Eslem, yolu kapanan mezradan arazi tipi ambulansla alınıp hastaneye ulaştırıldı

        AMASYA'da yüzü sobada yanan Fadime Eslem Dörtyol (4), kar nedeniyle yolu kapanan mezradan arazi tipi ambulansla alınarak hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 17:00 Güncelleme: 13.02.2025 - 17:05
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        Yüzü yanan Eslem, yolu kapanan mezradan arazi tipi ambulansla alınıp hastaneye ulaştırıldı
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        AMASYA'da yüzü sobada yanan Fadime Eslem Dörtyol (4), kar nedeniyle yolu kapanan mezradan arazi tipi ambulansla alınarak hastaneye ulaştırıldı.

        Merkeze bağlı Abacı köyü Fındıklı mezrasında yaşayan Fadime Eslem Dörtyol’un yüzü sobada yandı. Yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine arazi tipi ambulansla yola çıkan sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mezraya 1 saat sonra ulaştı. Dörtyol, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Fadime Eslem Dörtyol’un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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