Deepfake, yaratıcılığın ve güvenliğin iki yüzü

Deepfake teknolojisi, son birkaç yıl içinde hızla gelişmiş ve dünya çapında büyük bir ilgi odağı haline geldi. Derin öğrenme algoritmalarının ve yapay zekanın gücünü kullanarak, var olan medya içeriklerine benzer şekilde sahte görüntüler, videolar ve sesler üretebilme yeteneği, bu teknolojiyi hem büyüleyici hem de potansiyel olarak tehlikeli kılarken, riskleri de beraberinde getirdi.

İlk olarak eğlence ve yaratıcı alanlarda kullanılan deepfake teknolojisi, kısa sürede siber güvenlik, politika, ve toplumsal güven konularında önemli endişelere yol açmıştır. Bugün, deepfake'ler hem yaratıcı ifade aracı olarak kullanılmakta hem de yanlış bilgi yayma ve siber dolandırıcılık gibi kötü niyetli amaçlarla kullanılmaktadır. Deepfake teknolojisinin hızlı gelişimi, bu alandaki düzenlemelerin ve etik tartışmaların da önemini artırdı.

REKLAM

ÜLKELERE VE BÖLGELERE GÖRE ÖNE ÇIKANLAR

Kapwing tarafından hazırlanan 2024 Yılı Deepfake Global İlgi Raporu, deepfake teknolojisinin dünya çapında hızla artan ilgisini gözler önüne seriyor. Deepfake teknolojisi, hem yaratıcı ifade hem de siber dolandırıcılık ve yanlış bilgi yayma konularında iki yüzlü bir doğaya sahip. Bu teknolojinin çeşitli kullanımları ve potansiyel tehditleri, dünya genelinde büyük bir ilgi uyandırdı.

Güney Kore, deepfake ile ilgili arama sayısında dünyanın lideri konumunda bulunuyor ve milyon kişi başına 13.399 arama yapıyor.

Çek Cumhuriyeti ve İsveç, sırasıyla milyon kişi başına 11.356 ve 10.443 arama yaparak Güney Kore'yi takip ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Nevada eyaleti deepfake ile ilgili en fazla arama yapılan eyalet olup, milyon kişi başına 407 arama yapmış durumda.

Miami, deepfake ile ilgili en fazla arama yapılan şehir olup, milyon kişi başına 1.930 arama yapmış durumda.

Raporda, deepfake teknolojisinin hem yaratıcı ifade hem de siber hırsızlık ve yanlış bilgi yayma konularında kullanımının iki yüzlü bir doğaya sahip olduğu belirtiliyor.

Türkiye de deepfake teknolojisine olan ilgisiyle öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye'de milyon kişi başına 890 deepfake araması yapılmıştır. Bu, Türkiye'nin bu teknolojiye yönelik ciddi bir ilgi ve endişe duyduğunu gösteriyor.

GÜNEY KORE’NİN DEEPFAKE KRİZİ

Güney Kore, deepfake teknolojisine olan ilgisiyle öne çıkıyor. Güney Kore'de yapılan 13.399 arama, ülkenin bu teknolojiye yönelik ciddi bir ilgi ve endişe duyduğunu gösteriyor. Deepfake teknolojisi, özellikle siyasetçiler ve kamu figürleri hakkında oluşturulan sahte videoların yayılmasıyla büyük bir tehdit oluşturuyor.

REKLAM

2024 SEÇİMLERİNDE DEEPFAKE ETKİSİ

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Nevada eyaleti ve Miami şehri, deepfake teknolojisine olan yoğun ilgileriyle dikkat çekiyor. Nevada'da yapılan 407 arama ve Miami'de yapılan 1,930 arama, bu bölgelerde deepfake teknolojisinin potansiyel tehditlerine karşı duyarlılığın yüksek olduğunu gösteriyor.

Amerikan milletvekillerinin korkuları ve İngilizlerin yüzde 87.4'ünün deepfake'lerin 2024'teki İngiltere seçim sonuçlarını zayıflatmasından endişe duymasına rağmen, 2024'teki büyük seçimlerde ciddi deepfake sorunları nadir görüldü. Bunun sebebi, seçim dönemlerinde politikacıların teknolojiye bakılmaksızın yalan söylemekten çekinmemeleriydi.