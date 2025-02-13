Son dakika Münih'te bir araç kalabalığa daldı
Almanya'nın Münih kentinde bir otomobilin bir grup insanın üzerine sürülmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Alman Bild gazetesi, 15 kişinin yaralandığını duyurdu.
Almanya'nın Münih kentinde bir araç bir grup insanın üzerine daldı ve çok sayıda kişi yaralandı.
Alman Bild gazetesi, 15 kişinin yaralandığını duyurdu.
Merkez tren istasyonu yakınlarında geniş çaplı bir polis operasyonu yürütüldüğü bildirildi. Otomobilin şoförü olay yerinde gözaltına alındı.
Münih kentinde bugün Münih Güvenlik Konferansı başlayacak ve konferansa ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy katılacak.