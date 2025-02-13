Devlet Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Gazze, Gazzelilerindir. Gazze toprağı emlak değildir, imara açılacak arsa değildir, nitekim şehit kanlarıyla sulanmış ve sahiplenilmiştir" dedi.

MHP lideri Bahçeli, X hesabından, Filistin'deki son gelişmelere ilişkin paylaşım yaptı. Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

"İnsanlık kalıcı barış ve huzura hayli susamış, hakikat ve hakkaniyet çağrıları daha da şiddetlenmiştir.

İnsanlığın bilcümle pençesine düştüğü manevi buhranlar ve maddi buzlanmalar maalesef görüş açılarını daraltmakla kalmamış heves ve heyecanları da darboğaza sürüklemiştir.

İşin özünde hayat dediğimiz kısmen müşahhas kısmen mücerret nitelikli karmaşık döngü kapsamında felah ve ferah ümitleri bir türlü beklenen ve hak edilen seviyelere de sıçrayamamıştır.

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Dürüst ve samimi bir hissiyatla ihata edilmiş geniş çaplı bir vicdan muhasebesi yapılmadan daha iyi, daha insani bir dünyanın arayış adımları çöl kuraklığındaki serap gibi kaybolup gidecektir.

Zulüm ve zorbalığın at koşturduğu; yerkürenin dört bir köşesinde insanlık değerlerine, adalet ve hukuk ilkelerine ağır saldırı ve suikastların yapıldığı bugünkü alacakaranlık dönemin tek panzehri, tek şifası, yegane direniş hattı manevi toparlanma, birlik ve beraberlik hatlarını tahkim ve takviye etmektir.

Filistinli kardeşlerimizi Gazze’den sürüp çıkarma dayatması karşısında sessiz ve suskun kalmak küresel emperyalizmin vesayetine rıza göstermek, esaret zincirine gönüllü kafa uzatmaktır.

Mazlumları toprağından koparmak, toprağı da üzerinde yaşayan hak sahiplerinden ayırmak bedeli ve vebali çok ağır bir suç ve skandaldır.

Böylesi bir gözü dönmüş aymazlığın bölgesel ve küresel volkan ağzının patlayışına çanak tutma riski hem çok fazla hem de sonuçları itibariyle dehşet atmosferini beslemesi kaçınılmazdır.

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Geldiğimiz bu aşamada 5 Ağustos 2024 tarihinde önerdiğim “Kudüs Paktı” teklifi mutlaka değerlendirilmeli, bölgesel huzur ve güvenlik kuşağının teessüs ve tecellisi süratle temin edilmelidir.

Gazze’nin Filistin’den kopartılması halinde ne bölge ülkeleri ne de dünyanın tamamı dirlik ve istikrar bulamayacaktır.