Fenerbahçe - Anderlecht maçı CANLI YAYIN
Fenerbahçe - Anderlecht maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Belçika'nın Anderlecht ekibini konuk ediyor. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasını 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 4 beraberlik ile tamamladı. 10 puan toplayan Sarı-Lacivertliler yeni formattaki ligi 24. sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı elde etti. Anderlecht ise 4 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyetle 14 puan toplayarak 10. sırada yer aldı. Fenerbahçe sahadındaki maçı kazanarak avantaj kazanma peşinde. Mücadeleye dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...
STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Nikola Dabanovic
SAAT: 20.45
YAYIN: TRT 1
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Skriniar, Yusuf, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, En-Nesyri, Dzeko.
Anderlecht: Coosemans, Sardella, Hey, Adryelson, Augustinsson, De Greel, Dendoncker, Leoni, Huerta, Stroeykens, Vazquez.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Belçika'nın Anderlecht ekibiyle karşı karşıya geliyor.
Sarı-lacivertli ekip, 20 Şubat Perşembe günü Belçika'da oynanacak rövanş müsabakası öncesinde galip gelerek avantaj elde etmeye çalışıyor.
PLAY-OFF YOLU
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli ikinci organizasyonunda lig aşamasında oldukça zorlu ekiplerle karşı karşıya geldi.
Sırasıyla Belçika'dan Union Saint-Gilloise, Hollanda'dan Twente, İngiltere'den Manchester United, Hollanda'dan AZ Alkmaar, Çekya'dan Slavia Prag, İspanya'dan Athletic Bilbao, Fransa'dan Olimpik Lyon ve Danimarka'dan Midtjylland ile karşılaşan sarı-lacivertliler, bu aşamada 2'şer galibiyet ve mağlubiyet ile 4 beraberlik elde etti ve 10 puanla 24. sırada ligi tamamlayarak play-off oynama hakkı elde etti.
Macaristan'dan Ferencvaros, İspanya'dan Real Sociedad, Bulgaristan'dan Ludogorets, Letonya'dan Rigas Skola, Portekiz'den Porto, Çekya'dan Slavia Prag ve Viktoria Plzen ile Almanya'dan Hoffenheim ile karşılaşan konuk ekip ise 4 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyetle 14 puan toplayarak 10. sırada yer aldı.
3 EKSİK
Fenerbahçe, Anderlecht karşısında 3 oyuncusundan yararlanamıyor.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku, önemli karşılaşmada forma giyemiyor.
FENERBAHÇE'NİN 283. AVRUPA MAÇI
Anderlecht ekibini konuk eden Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 283. karşılaşmasını oynuyor.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 282 müsabakada 111 galibiyet ve 111 mağlubiyet yaşarken, 60 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 383 kez havalandırırken, kalesinde 402 gol gördü.