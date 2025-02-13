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        Yurt Et Amasyasporlu futbolculardan öğrencilere doğum günü sürprizi

        Nesine 3. Lig ekibi Yurt Et Amasyasporlu futbolcular, ortaokul öğrencilerine sürpriz doğum günü ziyareti gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 16:57 Güncelleme: 13.02.2025 - 17:15
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        Yurt Et Amasyasporlu futbolculardan öğrencilere doğum günü sürprizi
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        Nesine 3. Lig ekibi Yurt Et Amasyasporlu futbolcular, ortaokul öğrencilerine sürpriz doğum günü ziyareti gerçekleştirdi.

        Ortaokul 5. sınıf öğrencisi Serra Altıno ve 6. Sınıf öğrencisi Çınar Efe Köse, çektikleri videoyu sosyal medyada paylaşarak, doğum günlerine futbolcuların okullarına gelmesi durumunda çok mutlu olacaklarını belirtti.

        Videoyu sosyal medyada izleyen Yurt Et Amasyaspor kulübü yöneticileri ile futbolcular, pasta alarak öğrencileri okullarında ziyaret etti ve doğum günlerini kutladı.

        Serra Altınok, çok mutlu olduklarını belirterek, "Bize çok büyük sürpriz yaptılar, çok mutlu oldum. Pasta kestik, çok eğlenceliydi." dedi.

        Çınar Efe Köse ise ziyaretten dolayı futbolculara ve yetkililerine teşekkür etti.

        Yurt Et Amasyaspor takımı kaptanı Fatih Kıran da sosyal medyadan davet üzerine çocukları ziyaret ettiklerini anlatarak, "Çocukları kırmak istemedik. Hep birlikte toplandık geldik. Bize de sürpriz oldu, yoğun bir sürecimiz var. Pastamızı alıp geldik." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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