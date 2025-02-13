Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir ve öyle kalacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir otelde gerçekleştirilen Pakistan-Türkiye İş Forumu'nda bir konuşma gerçekleştirdi.

Gazze'nin Gazzelilere ait olduğunu vurgulayan Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile anlaşmasının yanlış olduğunu söyledi:

"Trump'ın Netanyahu denilen katille böyle bir anlaşma yapması dünya barışı için çok büyük bir tehdit. Trump'ın dünyadaki birçok ülke için meydan okumalarını doğru bulmuyorum. Temelli ederim ki ABD gibi bir dünya devi süratle bu yanlıştan döner, dünya barışı kendine bir çıkış yolu yakalamış olur."

Erdoğan yaptığı konuşmada, Türkiye'de 6 Şubat 2023'te tarihin en büyük tabii afetlerinden birinin yaşandığını hatırlattı.

Pakistan'a dayanışma teşekkürü

Çok kısa süreyle meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremde 53 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini belirten Erdoğan, tarihin her döneminde olduğu gibi o zor günlerde de Pakistan halkının desteğini, duasını ve dayanışmasını ilk andan itibaren yanlarında hissettiklerini söyledi.

Erdoğan, "(Pakistan Başbakanı Şahbaz) Şerif kardeşimin şahsında Pakistan halkına bir kez daha teşekkür ediyorum. Siz nasıl bizim yanımızda olduysanız, biz de ihtiyaç duyduğunuzda her zaman sizin yanınızda olacağız." dedi.

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Geçen perşembe günü depremin ikinci yıl dönümü olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sizlere şunu söylemek isterim, depremin Türk ekonomisine doğrudan maliyeti 104 milyar doları, dolaylı maliyeti 150 milyar doları bulmasına rağmen yaralarımızı süratle sarıyoruz. Ekonomide, üretimde, istihdamda, yatırımda, turizm ve savunma sanayi alanında hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Depremin üzerinden iki sene bile geçmeden 201 bininci konutun anahtarlarını evi yıkılan vatandaşlarımıza teslim ettik. Yılbaşına kadar 252 bin konut daha yapıp inşallah bu ağır yükün altından kalkmış olacağız."

Erdoğan, bir taraftan depremin izlerini silerken diğer taraftan ekonomideki atılımlara hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, "2024 yılında ihracatta 262 milyar dolarla son 100 yılın rekorunu kırdık. Son bir yılda 986 bin kişilik istihdam artışı sağladık. İstihdam sayımız 32 milyon 748 bin kişiye yükseldi. Turizmde 62 milyondan fazla kişiyi ülkemizde ağırladık. Merkez Bankamızın rezervleri sürekli artıyor. Bölgemizdeki sıcak çatışmalara ve küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen Türkiye olarak bütün bu başarılara hamdolsun imza attık." ifadelerini kullandı.

REKLAM "Zorluklara değil fırsatlara odaklanacağız" Suriye'de 13,5 yıl süren çatışmaların ve zulmün 8 Aralık itibarıyla yerini ümit dolu bir atmosfere bıraktığına dikkati çeken Erdoğan, yeni yönetimle beraber çalışarak, Suriye'de ekonomi, ticaret ve yatırımlar noktasında çok farklı bir sürece gireceklerini ifade etti. Suriye'den sonra bir başka olumlu haberin de 19 Ocak'ta Gazze'den geldiğine dikkati çeken Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "15 aydır İsrail'in katliamlarına ve soykırımına maruz kalan Gazze'de bizim de katkı sunduğumuz bir süreç sayesinde geçici ateşkes sağlanmıştı. Filistinliler taahhütlerini yerine getirirken, İsrail'in yine verdiği sözleri tutmaması sebebiyle maalesef ateşkes mutabakatı önceki gün çıkmaza girdi. Bölgemizin tekrar kan ve gözyaşına doğru sürüklenmeye çalışıldığını görüyoruz. Şu gerçeği bir kez daha önemle ifade etmek istiyorum. Gazze, Gazzeli kardeşlerimizindir, inşallah ebediyen de öyle kalacaktır. Filistinlilerin uğrunda on binlerce evladını şehit verdiği vatan toprakları pazarlık konusu yapılamaz. Başta Arap ve İslam dünyası olmak üzere İnsanlık İttifakı'nın bu kritik süreçte Gazzelileri yalnız ve sahipsiz bırakmayacağına yürekten inanıyorum. Yeni bir Nekbe yaşanmaması için biz de üzerimize düşeni her alanda yapmaya devam edeceğiz." REKLAM Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Pakistan'ın stratejik olduğu kadar meşakkatli bir coğrafyada yer aldığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Etrafımızda yaşanan hadiseler dolayısıyla güvenlikten ekonomiye geniş bir alanda ciddi sınamalarla yüzleşiyoruz. Bununla birlikte önümüze çıkan tüm engelleri aşacak, tüm zorlukların üstesinden gelecek kudrete, iradeye, azme ve kapasiteye de hamdolsun ziyadesiyle sahibiz. Türkiye-Pakistan el ele, omuz omuza verirse, ekonomiden güvenliğe birçok alanda bu coğrafyanın barışına, huzuruna, kalkınmasına en fazla katkıyı yapabilecek iki ülkedir. Bunun için hedeflerimize sıkı sıkıya sarılacağız. Zorluklara değil fırsatlara odaklanacağız. Sorunların altında ezilmeyecek, çözüm için gayret göstereceğiz. Evlatlarımıza daha mutlu, müreffeh ve güçlü bir Türkiye ve Pakistan bırakmak için canla başla çalışacağız."