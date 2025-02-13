Amasya'da hırsızlık zanlısı kadın tutuklandı

Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde kimliğini belirledikleri hırsızlık şüphelisi S.Z'yi gözaltına aldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

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