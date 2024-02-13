Göynücek Kaymakamı Kartal kan bağışında bulundu

Amasya'nın Göynücek Kaymakamı Mustafa Kartal, Türk Kızılay'ının "Birbirimize Candan Bağlıyız" kampanyasına destek verdi.

Kartal, Kaymakamlık binası önünde konuşlanan Türk Kızılay kan toplama aracında kan bağışında bulundu.

Kartal, insanların sağlıklı bir yaşam sürmeleri için kan vermesi gerektiğini söyledi.

Kaynağı insan vücudu kanın muadilinin olmadığının altını çizen Kartal, "Kan verebilecek durumda olan herkesin kan bağışında bulunması birer insanlık görevidir. Bir kişinin vereceği kan 3 insana şifa oluyor. Bunun için bütün vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum." dedi.