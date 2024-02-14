Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Gümüşhacıköy'de KADES tanıtıldı

        Amasya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Gümüşhacıköy ilçesine bağlı köylerde Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirmede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 16:47 Güncelleme: 14.02.2024 - 16:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhacıköy'de KADES tanıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Gümüşhacıköy ilçesine bağlı köylerde Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirmede bulundu.

        Jandarma personeli tarafından KADES'in amacı, işlevleri ve kullanımı hakkında kadınlara bilgi verildi.

        Kadınların acil durumlarda hızlı ve kolay şekilde yardım alabilmeleri için KADES'i cep telefonlarına indirmeleri ve aktif etmeleri konusunda uyarıda bulunuldu.

        Kadınlara, aile içi şiddete karşı farkındalık yaratmak ve şiddete maruz kalan kadınların korunması için neler yapılabileceği hakkında da bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Erzincan İliç'te maden göçüğünde yeni görüntü
        Erzincan İliç'te maden göçüğünde yeni görüntü
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda yeni gelişme!
        Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda yeni gelişme!
        Dijital platformların 2024 tarifeleri
        Dijital platformların 2024 tarifeleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile bir arada
        "Hayatımı mahvetti"
        "Hayatımı mahvetti"
        Kulübeye çakıldı!
        Kulübeye çakıldı!
        Kiralar nasıl düşürülecek? TCMB'den öneriler
        Kiralar nasıl düşürülecek? TCMB'den öneriler
        81 eser ilk kez görücüye çıkıyor
        81 eser ilk kez görücüye çıkıyor
        Konyaspor'a yepyeni Beşiktaş!
        Konyaspor'a yepyeni Beşiktaş!
        Meteoroloji saat verdi! İstanbul ve 16 kent için "sarı" alarm! Perşembeye dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! İstanbul ve 16 kent için "sarı" alarm! Perşembeye dikkat!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        SSR Mining hisseleri eridi
        SSR Mining hisseleri eridi
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        "Sel için kıyılarımız biçilmiş kaftan! Sünger şehirler oluşturulmalı!"
        "Sel için kıyılarımız biçilmiş kaftan! Sünger şehirler oluşturulmalı!"
        Reasürans maliyetleri 3 misli arttı
        Reasürans maliyetleri 3 misli arttı
        4 günde 2 rekor!
        4 günde 2 rekor!
        Biden'ın kaderi Venezuela'ya mı bağlı?
        Biden'ın kaderi Venezuela'ya mı bağlı?

        Benzer Haberler

        Milletvekili Çilez'den Merzifon MYO'ya ziyaret
        Milletvekili Çilez'den Merzifon MYO'ya ziyaret
        Merzifon MYO Akademik Kurul Toplantısı yapıldı
        Merzifon MYO Akademik Kurul Toplantısı yapıldı
        AK Parti Amasya Belediye Başkan adayı Uyanık'tan "yapay zeka" paylaşımı
        AK Parti Amasya Belediye Başkan adayı Uyanık'tan "yapay zeka" paylaşımı
        Göynücek Kaymakamı Kartal kan bağışında bulundu
        Göynücek Kaymakamı Kartal kan bağışında bulundu
        Amasya'daki çiçekçiler Sevgililer Günü öncesi satışlardan memnun
        Amasya'daki çiçekçiler Sevgililer Günü öncesi satışlardan memnun
        AK Parti Merzifon Belediye Başkan adayı Sütcü, gazetecilerle bir araya geld...
        AK Parti Merzifon Belediye Başkan adayı Sütcü, gazetecilerle bir araya geld...