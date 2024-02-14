Teknik analiz borsa için hedefi ne veriyor?

Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Araştırma Müdürü İbrahim Usul oldu. ABD enflasyon verisinin ne anlama geldiğini değerlendiren Usul bu verinin ardından beklentilerin değişip değişmeyeceğini yorumladı. Avrupa Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönem ne yapacağı tahminini de paylaşan Usul, bu durumun Türkiye para ve sermaye piyasalarına olası etkisinin ne olabileceğini anlattı. Usul, Borsa İstanbul'un temel ve teknik analizinin endeks seviyesi için hangi ipuçlarını verdiğini açıkladı.

İŞTE TEB YATIRIM'IN MODEL PORTFÖYÜ

ALTIN FİYATI NE OLUR?

Çin ve Asya piyasalarına ilişkin tahminlerini de paylaşan Usul, ABD Merkez Bankası'nın olası kararlarının altın fiyatına etkisinin ne olabileceğine yönelik görüşlerini aktaran Usul, ekonomik programın enflasyon, faiz ve büyüme hedefleri konusundaki fikrini açıklıyor. Usul, beklenen ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın finansal yatırımlara ve borsaya etkisini anlatırken yeni ekonomi politikalarının 2024'te hangi sektör ve şirketlerin yıldızının parlatacağını hangisinin yatırımcıya kaybettirme potansiyeli olacağını açıklıyor.

PORTFÖYE NEDEN SEÇİLDİLER?

Borsa şirketlerinin piyasa değeri hakkındaki düşüncelerini dile getiren Usul, TEB Yatırım'ın model portföyünde bulunan bankalar, perakende, havacılık, demir-çelik ve telekom şirketlerinin neden seçildiğini ve şirketlerin temel ve teknik analizinin hangi hedefleri gösterdiğini dile getiriyor. Usul ayrıca pandemi sonrası borsadan çıkan yabancı yatırımcının geri dönüşünün hem endeksi hem sektörleri nereye taşıyacağına dair değerlendirmelerde bulunuyor.