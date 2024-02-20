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        Amasya'da din görevlileri AFAD gönüllüsü oldu

        Amasya'da, "İmamlar AFAD Gönüllüsü Oluyor" Projesi kapsamında, İl Müftülüğü bünyesinde görev yapan 30 imam hatip, AFAD gönüllüsü oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 15:11 Güncelleme: 20.02.2024 - 15:11
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        Amasya'da din görevlileri AFAD gönüllüsü oldu
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        Amasya'da, "İmamlar AFAD Gönüllüsü Oluyor" Projesi kapsamında, İl Müftülüğü bünyesinde görev yapan 30 imam hatip, AFAD gönüllüsü oldu.

        AFAD görevlileri tarafından İl Müftülüğünde düzenlenen programda imam hatiplere, teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

        İmam hatiplerin görev yaptıkları yerlerde yaşanabilecek doğal afetlere ve olaylara daha hızlı müdahale edilmesi amacıyla projeye dahil edildiği belirtildi.

        İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, imam hatipler için bu eğitimin önemli olduğunu ifade ederek, "Kırsal bölgelerde vatandaşların bilgilendirilmesi için bu eğitim çok önemli. Aldığımız eğitimler sayesinde halkımızı bilinçlendirebiliriz. Bir afet olduğu zaman afetzedeleri nasıl kurtaracağımızı bilmiyorduk. Bu eğitim sayesinde öğrenmiş olduk" diye konuştu.

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