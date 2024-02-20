Amasya'da 90 litre sahte içki ele geçirildi

Operasyon düzenleyen ekipler, şahısların evinde yaptıkları aramalarda, şişelere doldurulmuş 90 litre sahte içki ve 100 tabanca mermisi ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gümüşhacıköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki ürettiği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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