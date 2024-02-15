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        Bakan Yumaklı: 'Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa etmiş olacağız (2)

        ÇİFTÇİLEREGÜNEŞ ENERJİSİ PANELİ VERİLDİ Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere verilen güneş enerjisi paneli dağıtım törenine katıldı. Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen dağıtım törenine katılan Yumaklı, hibe desteği alan çiftçilere hak kazanım belgelerini verdi. Törene Amasya Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ve çiftçiler de katıldı. Yumaklı burada yaptığı konuşmada, "Bizler Bakanlık olarak üretimin artırılması ile ilgili en büyüğünden en küçüğüne kadar yapılması gereken ne varsa, il ve zaman gözetmeksizin 7/24 çalışıyoruz. Bütün amacımız kendi ülkemiz insanının gıda ihtiyacını, herhangi bir eksikliğe mahal vermeden tamamlamanın yanı sıra, çok daha fazla, kaliteli ve katma değerli üretim yapmaktır. 2023 yılında 31 milyar dolara ulaşan gıda ürünleri ihracatımızı 35- 40 milyarlara çıkarma gayreti içerisindeyiz. Bütün amacımız bu ülkenin verimli topraklarını, bu ülkenin fedakar üreticilerini bizler ve gelecek nesillerimiz için hazır hale getirmenin yollarını oluşturmaktır" dedi. Çiftçilerin hayatını kolaylaştırmanın yanı sıra bozulma olmadan pazara ulaşmasını sağlayacak elektrik konusunun önemine vurgu yapan Bakan Yumaklı, "Bugün 42 üreticimize güneş panellerini teslim edeceğiz. Bu program çerçevesinde Türkiye'nin dört bir tarafında buna benzer çalışmalara devam ediyoruz. Bu projenin yüzde 75'i hibe, yüzde 25'i de üretici kardeşlerimizin katkıları ile gerçekleşmiş oluyor. Bu projeyle beraber, her alanda üretimin artmasını, sürdürülebilir ve verimli olmasını, üretmiş olduğumuz ürünün kaliteli olmasını ve sektöre yatırım yapılmasını istiyoruz. Sözlerime son verirken; bizler bu memlekette üreten kim varsa onların her zaman yanındayız. Onlarla omuz omuzayız. En zorundan en kolayına kadar hangi ürünü üretirse üretsin, hangi ürünü bu ülkenin ihtiyaçları için ortaya koyma adına gecesini gündüzüne katmış olursa olsun, çalışkan üreticilerimize can-ı gönülden teşekkür ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı. Daha sonra proje kapsamında, 982 bin 500 TL proje bedelli 42 adet Güneş Enerji Sistemi, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından hak sahibi üreticilere teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 18:45 Güncelleme: 15.02.2024 - 18:50
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        Bakan Yumaklı: 'Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa etmiş olacağız (2)
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        ÇİFTÇİLEREGÜNEŞ ENERJİSİ PANELİ VERİLDİ Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere verilen güneş enerjisi paneli dağıtım törenine katıldı. Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen dağıtım törenine katılan Yumaklı, hibe desteği alan çiftçilere hak kazanım belgelerini verdi. Törene Amasya Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ve çiftçiler de katıldı. Yumaklı burada yaptığı konuşmada, "Bizler Bakanlık olarak üretimin artırılması ile ilgili en büyüğünden en küçüğüne kadar yapılması gereken ne varsa, il ve zaman gözetmeksizin 7/24 çalışıyoruz. Bütün amacımız kendi ülkemiz insanının gıda ihtiyacını, herhangi bir eksikliğe mahal vermeden tamamlamanın yanı sıra, çok daha fazla, kaliteli ve katma değerli üretim yapmaktır. 2023 yılında 31 milyar dolara ulaşan gıda ürünleri ihracatımızı 35- 40 milyarlara çıkarma gayreti içerisindeyiz. Bütün amacımız bu ülkenin verimli topraklarını, bu ülkenin fedakar üreticilerini bizler ve gelecek nesillerimiz için hazır hale getirmenin yollarını oluşturmaktır" dedi. Çiftçilerin hayatını kolaylaştırmanın yanı sıra bozulma olmadan pazara ulaşmasını sağlayacak elektrik konusunun önemine vurgu yapan Bakan Yumaklı, "Bugün 42 üreticimize güneş panellerini teslim edeceğiz. Bu program çerçevesinde Türkiye’nin dört bir tarafında buna benzer çalışmalara devam ediyoruz. Bu projenin yüzde 75’i hibe, yüzde 25’i de üretici kardeşlerimizin katkıları ile gerçekleşmiş oluyor. Bu projeyle beraber, her alanda üretimin artmasını, sürdürülebilir ve verimli olmasını, üretmiş olduğumuz ürünün kaliteli olmasını ve sektöre yatırım yapılmasını istiyoruz. Sözlerime son verirken; bizler bu memlekette üreten kim varsa onların her zaman yanındayız. Onlarla omuz omuzayız. En zorundan en kolayına kadar hangi ürünü üretirse üretsin, hangi ürünü bu ülkenin ihtiyaçları için ortaya koyma adına gecesini gündüzüne katmış olursa olsun, çalışkan üreticilerimize can-ı gönülden teşekkür ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı. Daha sonra proje kapsamında, 982 bin 500 TL proje bedelli 42 adet Güneş Enerji Sistemi, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından hak sahibi üreticilere teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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