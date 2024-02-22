Amasya'da çeşitli suçlardan aranan 4 firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, "Hırsızlık, basit yaralama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma, ailenin korunması kanunu ile zorlama hapsi" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.U, B.K, A.C.S. ve S.A. yakalandı.

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