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        Gençler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, Amasya'da başladı

        100. Yıl Gençler Masa Tenisi Takım ve Ferdi Türkiye Şampiyonası, Amasya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 15:38 Güncelleme: 22.02.2024 - 15:38
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        Gençler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, Amasya'da başladı
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        100. Yıl Gençler Masa Tenisi Takım ve Ferdi Türkiye Şampiyonası, Amasya'da başladı.

        Amasya Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Çorum, İstanbul, Bursa, Batman, Mardin, Kayseri, Adana, Isparta, İzmir, Hatay, Van, Tekirdağ, Ankara, Konya, Niğde, Giresun, Muğla, Ordu, Gaziantep, Elazığ, Zonguldak, Kastamonu ve Burdur'dan toplam 24 kız ile 24 erkek takımının yanı sıra, ferdi sporcular katıldı

        Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Amasya İl Temsilcisi Erhan Çanakçı, şampiyonanın hazırlıklarını eksiksiz tamamladıklarını, 25 Şubat tarihinde son erecek organizasyonda güzel müsabakalar izleyeceklerine inandıklarını kaydetti.

        Mavi Ege Spor Kulübü Antrenörü Semih Özoğlu ise şampiyonaya katılan tüm sporculara başarılar dileyerek, "Burada Türkiye Şampiyonası'na geldik. Çocuklarımızın moralleri çok iyi. Her şey yerli yerinde, organizasyon çok güzel. Bölgede dereceye girdiğimiz için buradaki 24 takım arasına kaldık. Çocuklarımızı hayata hazırlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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