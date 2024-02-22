Amasya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Amasya'nın Suluova ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Amasya'nın Suluova ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Samsun'dan Amasya'ya giden Erhan A. idaresindeki 34 NM 0174 plakalı tır, Yedikır Kavşağı mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kara yolunda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.
Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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