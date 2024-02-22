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        Amasya'da din görevlilerinden Türk Kızılay'a kan bağışı

        Türk Kızılay Amasya Kan Merkezi tarafından, İl Müftülüğünde açılan stantta din görevlileri kan bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 15:10 Güncelleme: 22.02.2024 - 15:10
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        Amasya'da din görevlilerinden Türk Kızılay'a kan bağışı
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        Türk Kızılay Amasya Kan Merkezi tarafından, İl Müftülüğünde açılan stantta din görevlileri kan bağışında bulundu.

        Amasya İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ve şartları tutan tüm din görevlileri kan bağışında bulunarak Kızılay'ın kampanyasına destekte bulundu.

        Kampanyanın farkındalık oluşturduğunu belirten Müftü Ayvaz, "Kan bağışı kampanyamız Kızılay ile ortak bir şekilde devam ediyor. Başta Kızılay ekibine, din görevlerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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