İhtiyaç sahibi öğrencilere tablet hediye edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İhtiyaç sahibi öğrencilere tablet hediye edildi

İHA

İhtiyaç sahibi öğrencilere tablet hediye edildi

Amasya’nın Merzifon ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle başlatılan uzaktan eğitim programlarını takip edemeyen ihtiyaç sahibi öğrencilere hayırsever vatandaş tarafından tablet hediye edildi.
Birçok sosyal etkinlik ve faaliyet gerçekleştiren Ülkü Ocakları Merzifon İlçe Başkanlığı, pandemi döneminde uzaktan eğitime destek olmak amacıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere hayırseverin bağışladığı tabletleri takdim etti.
Ülkü Ocakları Merzifon İlçe Başkanı Hasan İnce yaptığı açıklamada, “Türk Milletinin teminatı geçlerimizdir. Gençlerimizi geleceğe çok daha iyi hazırlamak, onlara en iyi, en gelişmiş imkanları sunmak bizlerin en temel görevidir.” dedi.
Eğitim ve öğretime önem verdiklerini vurgulayan İnce şunları söyledi: “Merzifon Ülkü Ocakları olarak, dünyayı sarsan korona virüs salgını nedeniyle başlatılan uzaktan eğitim programını takip edemeyen ihtiyaç sahibi ailelerimize çok kıymetli bir büyüğümüzün emaneti tabletlerimizi teslim ettik. Böylelikle Ülkü Ocaklarının bir eğitim yuvası olduğunu, Ülkü Ocaklarının eğitim ve öğretime ne kadar önem verdiğini herkese hatırlamak istedik. Sahaya çıktığımızda ne kadar doğru bir iş yaptığımızı yavrularımızın yüzlerindeki tebessümden anladık. Allah emeği geçenlerden razı olsun.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amasya'da kadın çiftçilere pozitif ayrımcılık: 14 milyon lira destek verildi
YEREL HABERLER Amasya'da kadın çiftçilere pozitif ayrımcılık: 14 ...
Başkan Üçok'tan öğrencilere nasihatler
YEREL HABERLER Başkan Üçok'tan öğrencilere nasihatler
İyilik Hareketi, çocuklara 4 büyük takımın formasını dağıttı
YEREL HABERLER İyilik Hareketi, çocuklara 4 büyük takımın formasını ...
AYM üyesine Amasya'dan 'meşaleli' tepki
YEREL HABERLER AYM üyesine Amasya'dan 'meşaleli' tepki
Valilik binasının kapıları vatandaşa açıldı
YEREL HABERLER Valilik binasının kapıları vatandaşa açıldı
Uyuşturucu madde ticaretinden 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu madde ticaretinden 1 kişi tutuklandı
Köy müzesi ziyaretçilerini bekliyor
YEREL HABERLER Köy müzesi ziyaretçilerini bekliyor
Amasya'dan "Işıklar Yanıyor" paylaşımına tepki: "İstifa etmeli"
YEREL HABERLER Amasya'dan "Işıklar Yanıyor" paylaşımına tepki: ...
Taşova'ya OSB kuruluyor Vali Masatlı, OSB ve köylerde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Taşova'ya OSB kuruluyor Vali Masatlı, OSB ve köylerde ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X