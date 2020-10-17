Şüphe üzerine durdurulan araçta bonzai ele geçirildi

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta, bin 570 gram bonzai olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde elde edildi.

Edinilen bilgiye göre, Amasya’nın Merzifon ilçesi Meray uygulama noktasında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta ve araçta bulunan T.C. (48) isimli şahsın üzerinde yapılan aramada; şeffaf poşet içerisinde daralı ağırlığı bin 570 gram bonzai olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

“Uyuşturucu madde ticareti yapmak” iddiasıyla gözaltına alınan T.C., emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarılacak.

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