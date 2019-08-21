Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nün verilerine göre, Amazon yağmur ormanları ölçülebilen en yüksek yangın rekoruna ulaştı.

Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE),Ağustos 2018'den bu yana Amazon orman yangınlarında %83'lük bir artış olduğunu tespit etti.

Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü başkanının Amazonlarda yok edilen ağaçlar ile ilgili açıklamasının ardından Devlet Başkanı Jair Bolsonaro tarafından görevden alınmıştı. Elde edilen uydu verileri, bu olaydan sadece haftalar sonra kaydedildi.

Pazartesi günü Amazonlarda yaşanan yangından dolayı Sao Paulo şehri dumanlar altında kaldı. Gün ortasında şehrin duman altında kalması yaklaşık bir saat sürerken yanan ormanlardan gelen rüzgar ile birlikte yangın 2,700 km'den fazla bir alana Amazon ve Rondonia ormanlarını yayıldı.

Dünyanın en büyük yağmur ormanlarına sahip olan Amazon, küresel ısınmayı yavaşlatacak hayati önem taşıyan bir karbon deposudur.

Çevreciler, Devlet Başkanı Bolsonaro'yu çiftçileri ve oduncuları orman alanlarının temizlenmesi konusunda cesaretlendirdiği için yaşanan yangınlardan sorumlu tutuyor.

AMAZON ORMANLARI NEDEN YANIYOR?

Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nün raporlarına göre, Ocak ve Ağustos ayları arasında 72,000'den fazla orman yangını yaşandı. Bu rakam 2013 yılında kaybedilmeye başlayan yangın kayıtları içinde rekor durumda. Sadece Amazon yağmur ormanlarında, geçen hafta perşembeden bugüne kadar 9,500 orman yangını görüntülendi.

Brezilya'daki orman yangınları genellikle kuru mevsimlerden artış gösteriyor. Fakat yaşanan orman yangınlarının tek sebebi bu değil. Devlet Başkanı Bolsonaro tarafından da desteklenen otlak alan oluşturmak için yapılan yasadışı orman katliamları yangınların bir diğer önemli sebeplerinden.

Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Bolsonaro, "Bu sezon çiftçilerin toprağı temizlemek için ateş kullandığı bir sezon. Eskiden Kaptan Testere olarak anılıyordum, fakat şimdi Amazon ormanlarını ateşe veren Nero oldum." dedi.

Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE) kaydedilen raporların kuru sezon dolayısıyla çıkan yangın kayıtlarıyla eş değer seviyede olmadığını belirtti. INPE'de araştırmacı olan Alberto Setzer, bu seneki iklimde veya yağışlarda bir anormallik olmadığını fakat ortalamanın altında kaldığını belirtti. Kuru iklimin ateşin yayılımında yardımcı olduğunu belirten Setzer, ateşin hiçbir şekilde kendi kendine ortaya çıkmayacağını, kazara ya da kasıtlı bir şekilde insanlardan tarafından başlatıldığını söyledi.

BOLSONARO NEDEN ELEŞTİRİLİYOR?

Yaşanan yangın ormanlarındaki artıştan sonra Devlet Başkanı Bolsonaro'nun çevresel politikaları eleştiriliyor. Bilim insanları tarafından yapılan açıklamalarda, Bolsonaro Ocak ayında devlet başkanı olduğundan beri Amazonlardaki orman kayıplarında bütün bir artış yaşandığını belirtiliyor.

Son yirmi yıldır eski devlet başkanları tarafından yaşanabilecek orman kayıplarını azaltmak amacıyla bir sürü yasal işlemler ve cezalar getirilmişti. Bolsonaro ve bakanları cezaların gerektiğinden fazla olduğunu söyleyerek çevresel suçların yolunu açtı.

Geçen ay, aşırı sağcı Bolsonaro, INPE başkanını kaybolan orman alanları raporu konusunda yalan söylediği ve hükümeti devirmeye çalıştığı gerekçeleriyle görevden aldı.

Yaşanan olaydan sonra INPE raporlarının %95 oranında her zaman doğru olduğunu savundu. Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nün güvenilirliği Brezilya Bilimler Akademisi dahil birçok bilim kuruluşu tarafından savunuldu.