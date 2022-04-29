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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amber Heard hakkında yeni iddia: Johnny Depp'le barışmaya çalışırken Elon Musk'la çıkıyordu!

Amber Heard ile Johnny Depp'in olaylı davasında son olarak çiftin eski menajeri Christian Carino dinlendi. Carino, Heard'ün Depp ile barışmaya çalıştığı sırada Elon Musk ile görüştüğünü ve kendisine defalarca, "Onunla sadece boşluğumu dolduruyorum" dediğini ileri sürdü

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  • Amber Heard-Johnny Depp davasında Elon Musk iddiası! - Magazin

    Amerikalı aktör Johnny Depp'in oyuncu eski eşi Amber Heard'e karşı açtığı 50 milyon dolarlık karalama davasında her geçen gün yeni gelişmeler gün yüzüne çıkıyor. Son olarak eski çiftin menajeri, Heard'ün Depp'le barışmaya çalıştığı zamanda Tesla ve SpaceX'in CEO'su olan son olarak da Twitter'ı satın alan Elon Musk ile ilişkisinin olduğunu iddia etti.
  • Amber Heard-Johnny Depp davasında Elon Musk iddiası! - Magazin

    Önceden kaydedilen ve Virginia eyaletinin Fairfax kentindeki davada jüriye dinletilen yeminli tanık ifadesi kaydında, Lady Gaga'nın eski nişanlısı olan menajer Christian Carino'ya Heard ve Musk'ın ilişkisi soruldu.
  • Amber Heard-Johnny Depp davasında Elon Musk iddiası! - Magazin

    "BERABER ZAMAN GEÇİRİYORLARDI"

    Carino ifadesinde, avukatlara, "Çıkıp, çıkmadıklarını bilmiyorum ama kesinlikle beraber zaman geçiriyorlardı." dedi.
  • Amber Heard-Johnny Depp davasında Elon Musk iddiası! - Magazin

    Christian Carino'ya daha sonra, Heard ve Depp arasında organize ettiği San Francisco'daki uzlaşmadan ne kadar sonra oyuncunun Musk ile beraber olduğunu öğrendiği soruldu.
  • Amber Heard-Johnny Depp davasında Elon Musk iddiası! - Magazin

    Carino, konuyla alakalı, "Tam olarak ne kadardı bilmiyorum ama çok zaman sonra değildi." açıklamasını yaptı. Christian Carino'nun Heard'le mesajlaşmalarının bazıları da mahkemeye sunuldu.
  • Amber Heard-Johnny Depp davasında Elon Musk iddiası! - Magazin

    "BANA ONUNLA BOŞLUĞUNU DOLDURDUĞUNU SÖYLEDİ"

    Heard, 2017'deki bir mesajında Carino'ya Musk'la ayrıldıkları için üzgün olduğunu söylemiş. Christian Carino da ünlü oyuncuya, "Zaten ona aşık değilsen neden üzgün olasın ki? Bana bin kez sadece boşluğu doldurduğunu söyledin." yanıtını vermiş.

    Heard'ün avukatlarının duruşma başlangıcındaki açılış konuşmalarında jüriye hitaben Depp'in Musk'a 'takıntılı' olduğunu söylemesi, Hollywood yıldızının gülümsemesine neden olmuştu.
  • Amber Heard-Johnny Depp davasında Elon Musk iddiası! - Magazin

    NELER OLMUŞTU?

    Depp ve Heard arasındaki iftira davası, Depp'in eski eşine karşı 2019'da verdiği dava dilekçesi üzerine 11 Nisan Pazartesi günü Virginia eyaletinin Fairfax kentinde başlamıştı.

    Depp, eski eşinin 2018'de The Washington Post'ta yayımlanan, "Cinsel şiddete karşı sesimi yükselttim ve kültürümüzün gazabına uğradım. Bu değişmek zorunda" başlıklı yazısında kendi kişilik haklarına saldırdığını öne sürmüştü.
  • Amber Heard-Johnny Depp davasında Elon Musk iddiası! - Magazin

    "CİNSEL SALDIRIYA UĞRADIM AMA SESSİZ KALDIM"

    Heard, 2018'deki yazısında, "Birçok kadın gibi ben de üniversite çağında taciz edildim ve cinsel saldırıya uğradım ama sessiz kaldım, şikayette bulunmanın adalet getirmesini beklemiyordum. Kendimi mağdur görmemiştim." demişti.

    Amber Heard, "İki yıl önce, aile içi şiddeti temsil eden bir kamuoyu figürü oldum ve kültürümüzün sesini yükselten kadınlara yönelik gazabının tüm gücünü hissettim." şeklinde konuşmuştu.
  • Amber Heard-Johnny Depp davasında Elon Musk iddiası! - Magazin

    "BARİZ 'ŞİDDET' İMASI İÇERİYOR"

    Johnny Depp'in adı yazıda geçmemekle birlikte, aktörün hukuk ekibi yazının oyuncunun aile içi şiddet uygulayan biri olduğuna dair bariz ima içerdiğini öne sürmüş ve bunun kategorik ve açık biçimde yanlış olduğunu söylemişti. Depp, yaşananların ardından en az 50 milyon dolar tazminat talep etmişti.

    KARŞI DAVA!

    Heard de verdiği rahatsızlık ve iddialarına karşı koymak için Depp'e 100 milyon dolarlık karşı dava açmıştı.

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